Samariterbund startet Aktionswoche zur Badesicherheit nach 28 Badetoten

Samariterbund-Wasserrettung startet Aktionswoche zur Badesicherheit

Die Samariterbund-Wasserrettung veranstaltet ab Samstag eine Aktionswoche zum Thema Badesicherheit. Anlass ist der „Tag gegen das Ertrinken“. Die Aktionswoche findet in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg statt.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) verzeichnet österreichweit bislang 28 Todesopfer bei Badeunfällen in diesem Jahr. In Wien wurden fünf solcher Fälle registriert. Laut KFV waren alle Todesopfer männlich und zwischen 24 und 49 Jahre alt.

Programm in Wien

Am Samstag, 25. Juli, finden Veranstaltungen im Laaerbergbad, im Gänsehäufel und im Hietzinger Bad statt. Das Programm umfasst Informationen zur Badesicherheit, praktische Übungen zu Reanimation und Rettungsschwimmtechniken sowie Vorführungen von Rettungsaktionen. Darüber hinaus ist die Besichtigung eines Rettungsautos geplant. Besucherinnen und Besucher können Techniken des Rettungsschwimmens selbst ausprobieren.

Am Sonntag, 26. Juli, präsentiert die Samariterbund-Wasserrettung auf der Donauinsel auf Höhe der Reichsbrücke ihr Einsatzgerät. Dort sind Rettungsübungen sowie Publikumsfahrten mit dem Rettungsboot geplant. Die Veranstaltung dauert von 10:00 bis 17:00 Uhr.