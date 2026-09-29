Sattelanhänger auf A2-Auffahrt verloren – Stundenlange Sperre in Bad St. Leonhard

Auf der Auffahrt zur Südautobahn (A2) in Bad St. Leonhard im Bezirk Wolfsberg hat ein 47-jähriger Fahrer am Montag seinen Sattelanhänger verloren. Der Unfall ereignete sich gegen 15.12 Uhr. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Sperren und Bergungsarbeiten nach Unfall in Bad St. Leonhard

Durch den Verlust des Sattelanhängers mussten zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung A2 gesperrt werden. Der Verkehr wurde in der Folge wechselseitig geregelt. Zusätzlich waren die Autobahnauffahrt und -abfahrt für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr komplett gesperrt.

Vor Ort waren Abschlepp-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten notwendig, um die Fahrbahn wieder freizugeben. An diesen Arbeiten war neben den Einsatzkräften auch die ASFINAG beteiligt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad St. Leonhard rückte mit 16 Einsatzkräften an, die Freiwillige Feuerwehr Preitenegg unterstützte mit zwölf weiteren Kräften. Die Ursache für den Verlust des Anhängers war zunächst noch unklar.

Ablauf bei Ladungsverlust auf Autobahnen

Grundsätzlich zählen Vorfälle mit verlorener Ladung oder abgekoppelten Anhängerteilen zu den Situationen, die auf Autobahnen besonders aufwendige Absicherungsmaßnahmen erfordern. Sobald ein Hindernis auf der Fahrbahn oder im Bereich einer Auffahrt liegt, müssen betroffene Spuren häufig vollständig gesperrt werden, um Folgeunfälle zu vermeiden. Bei größeren Fahrzeugteilen wie einem Sattelanhänger ist in der Regel spezielles Bergungsgerät notwendig, das von den örtlichen Feuerwehren angefordert wird.

Üblicherweise übernehmen die Feuerwehren vor Ort die Absicherung der Unfallstelle, während die zuständige Autobahngesellschaft, in Österreich die ASFINAG, für die Verkehrsführung und die spätere Freigabe der Strecke zuständig ist. Nach der Bergung folgt meist eine Reinigung der Fahrbahn, etwa wenn Betriebsstoffe ausgetreten sind oder Trümmerteile verstreut liegen. Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Strecke wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

Auffahrten und Abfahrten stellen bei solchen Einsätzen häufig eine besondere Herausforderung dar, da sie in der Regel nur über eine begrenzte Anzahl an Fahrstreifen verfügen. Eine wechselseitige Verkehrsregelung, wie sie auch in diesem Fall zum Einsatz kam, ermöglicht es, den Verkehr trotz eingeschränkter Kapazität kontrolliert an der Einsatzstelle vorbeizuführen, bis die Fahrbahn vollständig geräumt ist.