Schlafender Lenker mit laufendem Motor und Alkohol am Steuer erwischt

Alkoholisierter Fahrer in Oberdrauburg schlafend im Auto angetroffen

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei gegen 23.20 Uhr zu einem Fahrzeug in Oberdrauburg im Bezirk Spittal an der Drau gerufen. Das Auto stand mit laufendem Motor am Fahrbahnrand.

Auf dem Fahrersitz fanden die Beamten einen schlafenden 27-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau vor. Eine Kontrolle ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein vorläufig ab und untersagte ihm die Weiterfahrt. Der 27-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt.