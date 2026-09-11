Schulstart in Kärnten ohne Bildungsdirektor – Entscheidung über Nachbesetzung noch im September erwartet

In Kärnten beginnt am Montag für rund 67.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr – die Spitze der Bildungsdirektion ist zu diesem Zeitpunkt jedoch unbesetzt. Das Verfahren zur Nachbesetzung der Leitung läuft, eine Entscheidung steht noch aus.

Gutachten liegt vor, Entscheidung steht aus

Am Freitag traf das Gutachten der Hearingkommission zur Nachbesetzung der Bildungsdirektionsleitung ein. Es umfasst 95 Seiten. Insgesamt zehn Bewerberinnen und Bewerber hatten sich um die Position beworben. Die Hearings dazu fanden bereits am 17. und 18. August statt.

Die Bewertungskommission nimmt in ihrem Gutachten keine Reihung der Bewerberinnen und Bewerber vor. Stattdessen werden die einzelnen Personen dahingehend eingestuft, ob sie für die Leitungsfunktion geeignet sind, jeweils mit entsprechender Begründung.

Auf Basis dieses Gutachtens müssen sich nun Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) auf einen Namen für die Besetzung einigen. Aus dem Büro des Landeshauptmanns heißt es, Ziel sei eine Entscheidung jedenfalls noch im September.

Bisherige Direktorin wechselte zur Arbeiterkammer

Isabella Penz war bisherige Bildungsdirektorin und zählte zu jenen Bewerberinnen, die zu den Hearings geladen wurden. Sie arbeitet seit zwei Wochen in der Bildungsabteilung der Arbeiterkammer Kärnten. Ob Penz wieder die Leitung der Bildungsdirektion übernimmt, ist derzeit ebenso offen wie die Frage, ob eine andere Person zum Zug kommt.

Die laufenden Amtsgeschäfte der Bildungsdirektion führt unterdessen Robert Derhaschnig, Präsidialleiter der Behörde. Er war mit 1. Juli in die Bildungsdirektion gewechselt und leitet die Geschäfte bis auf Weiteres.

Zusammenspiel von Land und Bund bei Bildungsdirektionen

Die Bildungsdirektionen in Österreich sind gemeinsame Behörden von Bund und jeweiligem Bundesland. Diese Struktur wurde mit der Bildungsreform vor einigen Jahren eingeführt und löste die zuvor getrennten Zuständigkeiten von Landesschulrat und Schulabteilungen ab. Entsprechend dieser Doppelzuständigkeit braucht es bei der Bestellung einer Bildungsdirektorin oder eines Bildungsdirektors grundsätzlich Einvernehmen zwischen der Landesregierung und dem zuständigen Bundesministerium.

Bei der Besetzung einer solchen Leitungsposition ist üblicherweise ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen. Nach der Ausschreibung reichen interessierte Personen ihre Bewerbungen ein, anschließend folgen Hearings vor einer Kommission. Diese erstellt danach ein Gutachten, in dem die fachliche und persönliche Eignung der Bewerberinnen und Bewerber bewertet wird. Eine bindende Reihung ist dabei nicht immer vorgesehen, die endgültige Entscheidung liegt in der Regel bei den politisch Verantwortlichen auf Landes- und Bundesebene.

Bis eine neue Leitung offiziell bestellt ist, übernehmen in solchen Fällen häufig andere Führungskräfte der Behörde kommissarisch die laufenden Geschäfte, um den Betrieb sicherzustellen. Für den laufenden Schulbetrieb hat ein solches Übergangsverfahren an der Spitze der Behörde in der Regel keine unmittelbaren Auswirkungen, da die operative Schulverwaltung über nachgeordnete Abteilungen und die einzelnen Schulstandorte gewährleistet wird.