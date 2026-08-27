Schulwegunfälle in Salzburg auf höchstem Stand seit 2018 – 40 Kinder verletzt

In Salzburg sind im Vorjahr 43 Schulwegunfälle registriert worden, das ist der höchste Wert seit 2018. Dabei wurden 40 Kinder verletzt, zehn mehr als im Jahr davor, vier von ihnen schwer. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) macht zweieinhalb Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres auf diese Entwicklung aufmerksam. Grundlage der Analyse sind Daten der Statistik Austria.

Anstieg der Unfallzahlen im Bundesländervergleich

Trotz des Anstiegs schneidet Salzburg im Vergleich der Bundesländer weiterhin vergleichsweise gut ab. Nur im Burgenland und in Vorarlberg gab es im Vorjahr weniger Schulwegunfälle als in Salzburg. Die meisten Unfälle auf dem Schulweg wurden mit 102 Fällen aus Oberösterreich gemeldet.

Bereits zum 21. Mal in Folge wurde in Salzburg das Ziel erreicht, dass kein Kind auf dem Schulweg tödlich verunglückt. Dennoch verzeichnet die aktuelle Statistik einen deutlichen Zuwachs bei den verletzten Kindern gegenüber dem Vorjahreswert.

Einschätzung des Verkehrsclubs zur Sicherheit von Schulwegen

VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk verweist darauf, dass Schulwege grundsätzlich sicherer sind als Freizeitwege von Kindern. Diese Einordnung bezieht sich auf den allgemeinen Vergleich zwischen unterschiedlichen Wegearten von Kindern und nicht ausschließlich auf die aktuelle Salzburger Statistik.

Der VCÖ veröffentlicht solche Auswertungen regelmäßig vor Schulbeginn, um auf die Verkehrssicherheit von Kindern aufmerksam zu machen. Die Analyse für Salzburg ordnet sich damit in eine bundesweite Betrachtung der Schulwegunfälle ein, bei der die einzelnen Bundesländer miteinander verglichen werden.

Verkehrssicherheit auf Schulwegen als wiederkehrendes Thema

Schulwegunfälle werden in Österreich jährlich erfasst und bundesländerweise ausgewertet, da sich mit Beginn des Schuljahres das Verkehrsaufkommen rund um Schulen typischerweise verändert. Grundsätzlich sind auf Schulwegen unterschiedliche Verkehrsteilnehmer gleichzeitig unterwegs, darunter zu Fuß gehende und mit dem Fahrrad fahrende Kinder, Elterntaxis sowie der reguläre Straßenverkehr.

Zu Schulbeginn wird von Verkehrssicherheitsorganisationen üblicherweise besonders auf umsichtiges Verhalten im Bereich von Schulen hingewiesen, da viele Kinder zu diesem Zeitpunkt erstmals selbstständig oder auf neuen Wegen zur Schule unterwegs sind. In solchen Phasen gelten insbesondere Bereiche vor Schuleingängen sowie Kreuzungen und Zebrastreifen in der Nähe von Schulen als sensible Punkte im Straßenverkehr.

Allgemein hängt die Sicherheit von Schulwegen von mehreren Faktoren ab, etwa von der baulichen Gestaltung von Gehwegen und Querungsstellen, von der Verkehrsdichte zu bestimmten Tageszeiten sowie vom Verhalten aller Verkehrsteilnehmer. Statistische Auswertungen wie jene des VCÖ dienen dazu, Entwicklungen über mehrere Jahre hinweg sichtbar zu machen und Unterschiede zwischen den Bundesländern einzuordnen.