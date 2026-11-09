Schwarzmilzferner im Lechtal verliert Gletscherstatus nach Hitzesommer

Der Schwarzmilzferner im Tiroler Lechtal hat nach diesem Hitzesommer seinen Status als Gletscher verloren. Das Eisfeld in den Allgäuer Hochalpen hat nach aktuellen Beobachtungen über vier Meter an Dicke eingebüßt und damit rund die Hälfte seines gesamten Volumens verloren. Der Gletscher fließt nicht mehr, was nach fachlicher Einschätzung den Verlust des Gletscherstatus begründet.

Massiver Eisverlust am Schwarzmilzferner

Der Schwarzmilzferner liegt auf der Tiroler Seite der Allgäuer Hochalpen im Lechtal, auf der Südostseite von Mädelegabel und Hochfrottspitze, auf einer Höhe von rund 2.450 Metern. Christoph Mayer, Glaziologe an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, beobachtet den Gletscher gemeinsam mit Kollegen seit 26 Jahren engmaschig.

Nach den vorliegenden Messungen wurden seit 2016 deutliche Verluste an Eismasse dokumentiert. Seit 2022 hat sich diese Entwicklung noch einmal verstärkt. Der aktuelle Hitzesommer hat den Prozess nach den Beobachtungen der Forschenden so weit vorangetrieben, dass der Schwarzmilzferner nun nicht mehr als Gletscher gilt, da das Eis nicht mehr fließt.

Gletscherschwund als anhaltender Trend in den Alpen

Grundsätzlich gilt ein Eisfeld in der Glaziologie als Gletscher, solange es sich unter seinem eigenen Gewicht langsam talwärts bewegt. Verliert ein Eiskörper so viel Masse, dass diese Bewegung zum Stillstand kommt, sprechen Fachleute nicht mehr von einem aktiven Gletscher, sondern von einem toten Eisfeld oder Resteis. Dieser Zustand markiert in der Regel das Endstadium eines langen Rückgangsprozesses, der sich über Jahrzehnte erstrecken kann.

Für die Überwachung von Gletschern werden üblicherweise regelmäßige Messungen von Eisdicke, Oberfläche und Fließgeschwindigkeit herangezogen. Pegelstangen, Satellitendaten und wiederkehrende Vermessungen vor Ort ermöglichen es, Veränderungen über längere Zeiträume nachzuvollziehen. Solche Langzeitbeobachtungen erlauben es, kurzfristige Schwankungen von dauerhaften Trends zu unterscheiden.

In den Alpen verschwinden jedes Jahr mehrere kleinere Gletscher. Besonders kleinere und niedriger gelegene Eisfelder reagieren empfindlich auf warme Sommer mit geringem Schneefall, da ihnen eine schützende Schneedecke fehlt, die die Sommerhitze abpuffern könnte. Größere Gletscher in höheren Lagen sind von vergleichbaren Entwicklungen in der Regel langsamer betroffen, verzeichnen nach aktuellen Beobachtungen jedoch ebenfalls kontinuierliche Masseverluste.