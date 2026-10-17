Schwere Ausschreitungen beim Westderby – Wacker-Fans stürmen Absperrungen und attackieren Polizei

Beim Westderby zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg ist es am Freitagabend nach Spielende zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mehr als 150 überwiegend vermummte Wacker-Fans durchbrachen am Tivoli Stadion einen Begrenzungszaun der östlich gelegenen Sportanlage und schossen Feuerwerksraketen in Richtung der Polizei und der Salzburger Gästefans. Die Polizei setzte Pfefferspray und Stöcke ein, es kam zudem zu Krawallen in der Innenstadt. Das Spiel in der Admiral 2. Liga hatte Austria Salzburg zuvor mit 1:0 gewonnen.

Becherwurf trifft Salzburger Trainer im Gesicht

Salzburg-Trainer Christian Scheider wurde von einem Becher getroffen, der ihn an der Nase traf. Es war das erste Westderby zwischen den beiden Vereinen seit zehn Jahren, und das Tivoli Stadion war mit mehr als 16.100 Zuschauern ausverkauft. Bereits vor der Partie hatten Fanmärsche beider Gruppierungen stattgefunden.

Die Polizei nahm im Zuge der Ausschreitungen fünf Personen fest. Zwei Festnahmen erfolgten wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, drei weitere wegen Raufhandels. Darüber hinaus kam es zu neun kurzzeitigen Verwaltungsfestnahmen. Die Landespolizeidirektion Tirol erstattete insgesamt 21 Anzeigen, unter anderem wegen Anstandsverletzungen, Ordnungsstörung, aggressiven Verhaltens sowie Verstößen gegen das Vermummungsverbot.

Das Westderby war im Vorfeld als Hochrisikospiel eingestuft worden. Entsprechend waren bis zu 600 Polizeibeamte im Einsatz, um die Partie und das Umfeld des Stadions abzusichern. Angaben zu Verletzten oder zu entstandenen Sachschäden lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor, die Polizeibilanz wurde als vorläufig bezeichnet.

Sicherheitskonzepte bei Risikospielen im Fußball

Bei Begegnungen, die im Vorfeld als Hochrisikospiele eingestuft werden, greifen üblicherweise erweiterte Sicherheitskonzepte. Dazu zählen in der Regel ein verstärktes Polizeiaufgebot, getrennte Anreise- und Zuschauerbereiche für die Fangruppen sowie eine engere Abstimmung zwischen Vereinen, Stadionbetreibern und Sicherheitsbehörden. Ziel solcher Maßnahmen ist es, mögliche Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen bereits im Ansatz einzudämmen.

Grundsätzlich spielen bei der Einstufung als Risikospiel Faktoren wie die Vorgeschichte der Rivalität zwischen zwei Vereinen, frühere Vorfälle bei direkten Duellen sowie die erwartete Zuschauerzahl eine Rolle. Lange Pausen zwischen Aufeinandertreffen zweier Teams, wie sie etwa durch unterschiedliche Ligenzugehörigkeiten entstehen können, werden von Sicherheitsbehörden häufig als zusätzlicher Risikofaktor gewertet, da sich aufgestaute Rivalitäten bei der Wiederaufnahme eines Duells entladen können.

Umgang mit Pyrotechnik und Vermummung im Stadionumfeld

Der Einsatz von Feuerwerkskörpern und das Tragen von Vermummung bei Fußballspielen sind in Österreich grundsätzlich untersagt beziehungsweise rechtlich eingeschränkt. Verstöße gegen das Vermummungsverbot können ebenso wie aggressives Verhalten im Stadionumfeld angezeigt werden. Bei der Verwendung von Pyrotechnik außerhalb dafür vorgesehener Bereiche drohen neben strafrechtlichen auch vereinsrechtliche Konsequenzen, etwa in Form von Geldstrafen gegen die jeweiligen Klubs durch die zuständigen Liga- oder Verbandsorgane. Solche Sanktionen sind unabhängig von etwaigen polizeilichen Ermittlungen gegen einzelne Personen zu betrachten.