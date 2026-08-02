Schwere Unwetterschäden in Steinabrunn durch Microburst

Unwetter richtet in Steinabrunn erhebliche Schäden an

Ein heftiges Unwetter hat am Samstagnachmittag über Steinabrunn im Bezirk Korneuburg schwere Schäden verursacht. Der Sturm zog gegen 16.30 Uhr über die Katastralgemeinde von Großmugl.

Mehrere Dächer wurden abgedeckt, zahlreiche Bäume entwurzelt oder umgerissen. Ein Baum stürzte auf ein Wohnhaus und musste mithilfe einer Seilwinde entfernt werden.

Downburst als Ursache

Laut ORF-Wetterredaktion handelte es sich um einen sogenannten Downburst – einen kräftigen Fallwind aus einem Gewitter, bei dem kalte Luft rasch zu Boden sinkt und sich dort in alle Richtungen ausbreitet. Solche Ereignisse können für wenige Minuten Windböen bis zur Orkanstärke verursachen.

Konkret gehen die Wetterexperten von einem Microburst aus, einer lokal sehr begrenzten Form des Downbursts. Das Unwetter blieb entsprechend auf einen kleinen Bereich beschränkt.

Feuerwehren mehrere Stunden im Einsatz

Die Feuerwehren Steinabrunn und Großmugl waren mehrere Stunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.