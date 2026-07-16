Schwerer Badeunfall in Wien: 40-Jähriger nach Herzstillstand im Schafbergbad reanimiert und ins Spital geflogen

Badeunfall im Wiener Schafbergbad: Mann nach Reanimation ins Krankenhaus geflogen

Im Schafbergbad im 18. Wiener Gemeindebezirk Währing hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Badeunfall ereignet. Mitarbeiter des Schwimmbads zogen einen leblos im Wasser treibenden Mann aus dem Becken und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein.

Der Mann, der etwa 40 Jahre alt ist, hatte laut einer Rettungssprecherin einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Die Badmitarbeiter setzten einen Defibrillator ein, bevor die Rettungskräfte gegen 13:00 Uhr eintrafen und die Reanimation übernahmen.

Der Mann wurde anschließend unter laufender Reanimation per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Eine Sprecherin der Polizei Wien bestätigte den Vorfall gegenüber der APA.