Schwerer Kutschenunfall bei Leonhardiritt in Schenkenfelden: Pferd scheut vor Jalousie und schleift zwei Menschen mit

Bei einem Leonhardiritt in Schenkenfelden im Bezirk Urfahr-Umgebung ist es am Sonntag zu einem schweren Kutschenunfall gekommen. Wie berichtet wird, erschrak gegen 11:00 Uhr das Pferd eines 68-jährigen Österreichers, der mit seiner einspännigen Kutsche an dem Umzug teilnahm. Eine 50-jährige Frau saß neben ihm auf dem Kutschbock. Beide wurden im Zuge des Unfalls verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Freistadt gebracht. Das genaue Ausmaß ihrer Verletzungen ist bislang nicht bekannt.

Pferd erschrickt und galoppiert unkontrolliert los

Auslöser des Unfalls war eine Jalousie an einem Haus entlang der Route, die plötzlich heruntergelassen wurde. Das Pferd erschrak durch das Geräusch und galoppierte in der Folge unkontrolliert los. Dabei stieß es mit einer Gehsteigkante zusammen, woraufhin die Kutsche zur Seite kippte. Der Mann und die Frau wurden dadurch mehrere Meter mitgeschleift, konnten sich aber schließlich aus der Kutsche befreien.

Das durchgehende Pferd zog die umgekippte Kutsche anschließend weiter über den Gehsteig, der an dieser Stelle zwischen einem Wohnhaus und mehreren abgestellten Fahrzeugen verläuft. Dabei wurden drei Autos beschädigt. Auch die Fassade eines Hauses trug Schäden davon. Nähere Angaben zum weiteren Verlauf oder zum Ende der Fahrt des Pferdes liegen nicht vor.

Leonhardiritte als Teil bäuerlicher Brauchtumspflege

Leonhardiritte gehören insbesondere in oberösterreichischen und bayerischen Regionen zu den traditionsreichen kirchlichen Brauchtumsveranstaltungen im Spätherbst. Sie finden rund um den Gedenktag des heiligen Leonhard statt, der unter anderem als Schutzpatron der Pferde und des Viehs verehrt wird. Bei solchen Umzügen ziehen festlich geschmückte Pferdegespanne und Kutschen durch die Ortschaften, häufig begleitet von Musikkapellen und zahlreichen Zuschauern entlang der Straßenränder.

Grundsätzlich bergen solche Veranstaltungen besondere Herausforderungen für die Sicherheit von Tieren und Teilnehmern. Pferde reagieren als Fluchttiere sehr sensibel auf plötzliche, unerwartete Reize wie laute Geräusche oder schnelle Bewegungen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Enge Ortsdurchfahrten mit parkenden Fahrzeugen, schmalen Gehsteigen und dicht gedrängtem Publikum erhöhen bei einem solchen Zwischenfall zusätzlich das Risiko für Sach- und Personenschäden, da den Tieren im Ernstfall nur wenig Ausweichraum bleibt.

Veranstalter von Leonhardiritten und vergleichbaren Umzügen legen daher üblicherweise Wert auf eine vorab festgelegte Streckenführung sowie auf Absprachen mit Anrainern, um plötzliche Störquellen entlang der Route möglichst zu vermeiden. Dennoch lassen sich spontane Ereignisse wie unerwartete Geräusche oder Bewegungen an Gebäuden nicht vollständig ausschließen. Bei einem durchgehenden Pferdegespann zählt im Ernstfall vor allem rasches, besonnenes Handeln der Beteiligten sowie der unmittelbaren Umgebung, um weitere Risiken für Menschen und Tiere zu begrenzen.