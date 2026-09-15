Schwerer Motorradunfall in Möderbrugg: 21-Jähriger prallte gegen stehendes Auto

Bei einem Verkehrsunfall in Möderbrugg im Bezirk Murtal ist am Dienstag gegen 12.35 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann prallte auf der Bundesstraße zwischen Pöls und Hohentauern gegen das Heck eines wartenden Autos und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Der 73-jährige Lenker des Autos blieb unverletzt.

Motorrad prallt gegen wartendes Auto

Der 73-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße zwischen Pöls und Hohentauern unterwegs und wollte im Ortsgebiet von Möderbrugg nach links abbiegen. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, hielt er sein Auto an. Der 21-jährige Motorradfahrer, der auf derselben Straße unterwegs war, übersah das stehende Fahrzeug und fuhr auf. Er prallte gegen das Heck des Autos und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Der Motorradfahrer kam schließlich auf der Motorhaube des Wagens zum Liegen.

Trotz der Wucht des Aufpralls konnte der 21-Jährige selbstständig von dem Fahrzeug absteigen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde er von Passanten erstversorgt. Das Rettungsteam brachte den schwer verletzten Mann anschließend in das LKH Judenburg. Der 73-jährige Autolenker erlitt bei dem Zusammenstoß keine Verletzungen.

Auffahrunfälle bei Abbiegemanövern

Situationen, in denen ein Fahrzeug zum Abbiegen anhalten muss, gehören zu den häufigeren Unfallursachen im Straßenverkehr. Grundsätzlich sind nachfolgende Verkehrsteilnehmer verpflichtet, ihre Geschwindigkeit so anzupassen, dass sie rechtzeitig auf stehende oder abbremsende Fahrzeuge reagieren können. Gerade auf Bundesstraßen mit durchgehend hohem Tempo kann die Reaktionszeit bei unerwartet stehenden Fahrzeugen knapp bemessen sein.

Motorradfahrer gelten im Straßenverkehr allgemein als besonders gefährdete Verkehrsteilnehmergruppe, da sie im Gegensatz zu Autoinsassen über keine schützende Fahrzeugkarosserie verfügen. Bei Kollisionen mit stehenden oder langsam fahrenden Fahrzeugen kommt es häufig zu Stürzen oder dazu, dass die Fahrerin oder der Fahrer über das Hindernis hinweggeschleudert wird. Die Schutzausrüstung wie Helm und spezielle Kleidung kann die Unfallfolgen zwar mindern, schwere Verletzungen lassen sich dadurch jedoch nicht in jedem Fall verhindern.

Bei Verkehrsunfällen mit Verletzten ist in Österreich üblicherweise die Rettung für die medizinische Erstversorgung und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus zuständig. Passantinnen und Passanten, die zufällig vor Ort sind, leisten häufig erste Hilfe, bis professionelle Einsatzkräfte eintreffen. Diese Erstversorgung durch Umstehende kann in der Zeit bis zum Eintreffen von Rettung und Notarzt entscheidend zur Stabilisierung von Verletzten beitragen.