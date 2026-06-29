Schwerer Unfall auf A14 bei Nenzing: Zwei Verletzte nach Kollision mit vier Fahrzeugen

Unfall auf der A14 bei Nenzing: Zwei Verletzte, Autobahn stundenlang gesperrt

Am Montagvormittag kam es auf der Autobahn A14 bei Nenzing zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr. Eine verletzte Person wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen, eine weitere mit dem Rettungswagen ins LKH Bludenz transportiert. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt. Ein Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen, woraufhin die Feuerwehr den Wagen mit der Bergeschere öffnen musste.

Die A14 war in Richtung Bregenz für knapp zwei Stunden gesperrt. Gegen 13.00 Uhr wurde die Sperre wieder aufgehoben. Durch die Sperrung entstand ein langer Stau.

Nach ersten Angaben der Polizei Vorarlberg wurde der Unfall durch einen medizinischen Notfall einer Lenkerin ausgelöst. Die betroffene Frau blieb bei dem Unfall selbst unverletzt, wurde jedoch wegen medizinischer Probleme ins Spital gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.