Schwerer Unfall auf B67 bei Obervogau: 38-Jähriger musste aus Wrack befreit werden

Verkehrsunfall auf der B67 bei Obervogau: Mann aus Fahrzeug befreit

Am Samstag gegen 05:00 Uhr ereignete sich auf der B67 im Bereich Obervogau in Straß im Bezirk Leibnitz ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz war mit einem PKW mit Anhänger in Richtung Leibnitz unterwegs, als er laut Zeugenaussagen von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am linken Fahrbahnrand kollidierte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nicht ansprechbar. Die Freiwilligen Feuerwehren Vogau und Obervogau befreiten den Mann aus dem Fahrzeug. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung vor Ort.

Das Rote Kreuz transportierte den 38-Jährigen anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wagna. Die B67 war im Bereich der Unfallstelle während der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt; eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.