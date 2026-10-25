Schwerer Unfall auf Sommerrodelbahn in Leutasch: Frau nach Kollision mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Bei einem Unfall auf der Sommerrodelbahn in Leutasch ist am Samstag kurz vor 14.00 Uhr eine 55-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie zog sich eine schwere Verletzung am Unterschenkel zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Zwei weitere beteiligte Männer blieben nach Polizeiangaben unverletzt.

Kollision auf der Bahn in Leutasch

Ein 59-jähriger Mann und die 55-jährige Frau fuhren hintereinander auf der Sommerrodelbahn. Zur selben Zeit war ein 44-jähriger Mitarbeiter der Bahn mit Reinigungsarbeiten an der Strecke beschäftigt. Der 59-Jährige kollidierte mit dem Mitarbeiter. Die hinter ihm fahrende Frau konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in die beiden Männer.

Die 55-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer am Unterschenkel verletzt. Sanitäter der Bergbahn und der Bergrettung übernahmen vor Ort die Erstversorgung. Anschließend wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht. Der 59-jährige Mann und der 44-jährige Bahnmitarbeiter blieben laut Polizei unverletzt. Zum genauen Unfallhergang laufen derzeit noch Erhebungen.

Sicherheitsabstände auf Sommerrodelbahnen

Sommerrodelbahnen sind so angelegt, dass Schlitten in der Regel mit einem gewissen zeitlichen Abstand zueinander gestartet werden, um ausreichend Platz zwischen den Fahrzeugen zu gewährleisten. Die Geschwindigkeit der Schlitten lässt sich über eine Bremse individuell steuern, der Bremsweg hängt dabei von Fahrgeschwindigkeit, Streckenbeschaffenheit und Reaktionszeit der Fahrenden ab. Grundsätzlich gilt bei solchen Anlagen die Pflicht, jederzeit einen ausreichenden Abstand zum vorausfahrenden Schlitten einzuhalten, um im Fall eines plötzlichen Anhaltens rechtzeitig reagieren zu können.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Strecke finden bei vielen Anlagen während des laufenden Betriebs statt und werden üblicherweise durch Absperrungen, Signale oder eine kurzzeitige Unterbrechung des Betriebs abgesichert. In der Praxis stellt der Betrieb bei gleichzeitigem Fahrverkehr dennoch eine besondere Herausforderung dar, da Mitarbeiter auf der Strecke für ankommende Schlitten nicht immer sofort erkennbar sind.

Bei Unfällen auf solchen Anlagen sind in Österreich üblicherweise die örtliche Polizei sowie Rettungsorganisationen wie die Bergrettung in die Erstversorgung eingebunden. Schwerer verletzte Personen werden bei Bedarf mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus mit entsprechender fachärztlicher Versorgung geflogen, wie es etwa die Klinik Innsbruck für die Region bietet. Die genauen Umstände eines Unfalls, etwa Geschwindigkeit, Abstand oder Reaktionszeit der Beteiligten, werden im Nachgang von der Polizei im Rahmen von Erhebungen rekonstruiert.