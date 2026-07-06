Schwerer Verkehrsunfall in Leogang: Person nach Kollision mit Baum ins Klinikum geflogen

Verkehrsunfall auf der B164 bei Leogang: Eine Person schwer verletzt

Am Montagfrüh, dem 6. Juli 2026, ereignete sich auf der Hochkönig Straße (B164) bei Leogang im Pinzgau ein Verkehrsunfall. Ein Auto prallte im Ortsteil Grießen in einem Waldstück gegen einen Baum.

Laut Rotem Kreuz wurde dabei eine Person schwer verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Uniklinikum Salzburg geflogen.

Am Einsatz waren ein Notarztwagen, ein Rettungsfahrzeug, ein praktischer Arzt sowie ein First Responder beteiligt. Der Ortsteil Grießen liegt nahe der Landesgrenze bei Hochfilzen.

Während des Einsatzes kam es im Frühverkehr zu einem Stau auf der betroffenen Straße. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.