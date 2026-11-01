Schwerer Zusammenstoß auf B78: Pkw-Lenker eingeklemmt, drei Verletzte bei Unfall mit Traktor

Auf der Gaberl Bundesstraße (B78) im Bezirk Murtal sind am Samstag ein Pkw und ein Traktor zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, zum Teil schwer. Nach Angaben des Bereichsfeuerwehrverbands Judenburg (BFV) geriet ein Pkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, während die beiden Fahrzeuge in entgegengesetzte Richtungen unterwegs waren.

Lenker im Fahrzeug eingeklemmt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Lenker des Pkw in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weißkirchen und Baierdorf rückten zu dem Unfall aus und befreiten den eingeklemmten Mann aus dem Wrack. Der Traktor verlor bei der Kollision das linke Vorderrad.

Aus den beteiligten Fahrzeugen traten zudem Flüssigkeiten aus. Die Feuerwehrkräfte mussten diese binden und zusätzlich einen Brandschutz aufbauen, um die Einsatzstelle abzusichern. Insgesamt standen 34 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Neben den Feuerwehren waren die Polizei sowie das Rote Kreuz einschließlich eines Rettungshubschraubers vor Ort.

Gefahrenstelle Kurvenbereiche auf Landstraßen

Unfälle, bei denen ein Fahrzeug in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gerät, zählen zu den häufigeren Unfallursachen auf kurvenreichen Landstraßen. Grundsätzlich können dabei unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen, etwa die gefahrene Geschwindigkeit, die Fahrbahnbeschaffenheit, Sichtverhältnisse oder das Verhalten der Fahrzeuglenker. Welche Umstände im konkreten Fall ausschlaggebend waren, ist bislang nicht bekannt.

Bei Zusammenstößen zwischen Pkw und landwirtschaftlichen Fahrzeugen wie Traktoren kommt erschwerend hinzu, dass die Fahrzeuge in Größe, Gewicht und Bauweise stark voneinander abweichen. Das kann bei einer Kollision zu erheblichen Schäden an beiden Fahrzeugen führen, wie auch der Verlust eines Rades am Traktor in diesem Fall zeigt.

Für die Feuerwehr gehört die technische Rettung eingeklemmter Personen zu den anspruchsvollsten Einsatzszenarien im Straßenverkehr. Üblicherweise müssen dabei mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigt werden: die Befreiung der betroffenen Person aus dem Fahrzeug, die Absicherung der Unfallstelle sowie Maßnahmen gegen auslaufende Betriebsflüssigkeiten wie Kraftstoff oder Öl. Das Binden solcher Flüssigkeiten dient dazu, eine Verunreinigung der Umgebung sowie eine zusätzliche Brandgefahr zu verhindern. Der Aufbau eines Brandschutzes mit Löschbereitschaft ist bei technischen Rettungen eine Standardmaßnahme, um im Fall eines Entzündens der ausgetretenen Stoffe rasch reagieren zu können.

Der Einsatz eines Rettungshubschraubers ist bei Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten eine gängige Praxis, insbesondere wenn eine rasche Versorgung in einer geeigneten Klinik notwendig ist oder die Anfahrt mit einem bodengebundenen Rettungsfahrzeug zeitintensiver wäre. Die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei folgt bei solchen Einsätzen klar abgestimmten Abläufen, bei denen die Feuerwehr vorrangig für die technische Rettung und Absicherung zuständig ist, während der Rettungsdienst die medizinische Versorgung der Verletzten übernimmt und die Polizei die Unfallaufnahme sowie die Verkehrsregelung durchführt.