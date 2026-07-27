Sechs Menschen bei Gewitter auf dem Weißensee aus Seenot gerettet

Sechs Personen bei Gewitter auf dem Weißensee gerettet

Am Sonntag geriet ein Schlauchboot mit sechs Insassen auf dem Weißensee in Seenot. Die Freiwillige Feuerwehr Weißensee rückte zu einer Rettungsaktion aus, bei der alle Beteiligten unverletzt geborgen wurden.

Ein 30 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau war zu Mittag gemeinsam mit fünf Bekannten mit einem Schlauchboot unterwegs, das mit einem Elektro-Außenbordmotor betrieben wurde. Während der Fahrt zog ein Gewitter mit starkem Wind und hohem Wellengang auf.

Der Bootslenker konnte das Boot in der Folge nicht mehr aus eigener Kraft zum Ausgangspunkt zurücksteuern und verständigte die Wasserrettung. Die FF Weißensee barg die sechs Personen mit einem Einsatzboot und brachte sie nach Neusach. Auch das Schlauchboot wurde geborgen.

Die geretteten Personen waren durchnässt, blieben jedoch unverletzt.