In den „soogut“-Sozialmärkten in Niederösterreich können noch bis zum 16. Dezember Weihnachtsgeschenke für Kinder und Jugendliche abgegeben werden. Die Aktion trägt den Namen „Sei das Christkind“ und findet heuer bereits zum fünften Mal statt. Gesucht werden neue oder neuwertige Geschenke wie Bücher, Spielzeug oder Kuscheltiere, die verpackt und mit einem Kärtchen versehen werden sollen. Darauf soll vermerkt werden, für welches Alter das Geschenk geeignet ist und ob es für ein Mädchen oder einen Burschen gedacht ist.

Ablauf der Spendenaktion in den Sozialmärkten

Die Geschenke können während der Öffnungszeiten in den „soogut“-Sozialmärkten abgegeben werden. Im Sozialmarkt in St. Pölten stehen bereits erste Geschenke bereit. Geschäftsführer Wolfgang Brillmann sagte gegenüber noe.ORF.at, dass jedes Jahr hunderte Geschenke zusammenkommen.

Kundinnen und Kunden der Sozialmärkte müssen ihre Kinder für die Aktion anmelden. Dafür muss an der Kassa ein entsprechendes Formular ausgefüllt werden. Die Anmeldung läuft bereits. Sollten an einem Standort nicht genügend passende Geschenke für die angemeldeten Kinder vorhanden sein, werden die gesammelten Geschenke zwischen den einzelnen Standorten verteilt.

Laut Brillmann freuen sich Kinder in der Regel über Spielzeug, während es bei Jugendlichen schwieriger sei, passende Geschenke zu finden. Für diese Altersgruppe seien etwa kleine elektronische Produkte oder Produkte aus dem Parfümerie- und Drogeriebereich interessant. Die Übergabe der gesammelten Geschenke an die angemeldeten Familien findet in der Woche vor Weihnachten statt, wobei sich der genaue Zeitpunkt je nach Sozialmarkt unterscheidet.

Sozialmärkte als Anlaufstelle für einkommensschwache Haushalte

Sozialmärkte bieten grundsätzlich Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, Lebensmittel und andere Alltagsgüter zu stark reduzierten Preisen zu erwerben. Der Zugang ist in der Regel an bestimmte Einkommensgrenzen oder den Bezug von Sozialleistungen gebunden und wird über entsprechende Nachweise geprüft. Neben der eigentlichen Versorgung mit Waren übernehmen solche Einrichtungen häufig auch zusätzliche soziale Funktionen, etwa durch Beratungsangebote oder saisonale Aktionen wie Spendensammlungen zu Weihnachten.

Gerade zum Jahresende versuchen viele soziale Organisationen, finanziell belastete Familien zusätzlich zu entlasten. Geschenkaktionen für Kinder sind dabei ein verbreitetes Instrument, da Weihnachten für Familien mit knappem Budget oft eine besondere finanzielle Herausforderung darstellt. Durch die Vermittlung über die Sozialmärkte selbst kann sichergestellt werden, dass die Geschenke gezielt bei Familien ankommen, die bereits als Kundinnen und Kunden bekannt sind, was den organisatorischen Aufwand im Vergleich zu offenen Sammelaktionen reduziert.