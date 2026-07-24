Seit eineinhalb Jahren im Spital: Verzweifelte Suche nach Betreuungsplatz für autistische 26-Jährige

Seit eineinhalb Jahren im Spital: Suche nach Betreuungsplatz für 26-Jährige mit Autismus

Die 26-jährige Anna Pendl, die an einer Autismusspektrumsstörung leidet, ist seit eineinhalb Jahren im LKH Graz II Süd, dem früheren LSF, untergebracht. Ihre Familie sucht seit längerem einen Platz mit Langzeitbetreuung für sie – bislang ohne Erfolg.

Nach Angaben ihrer Mutter, Birgit Pendl, sind Besuche bei Anna Pendl derzeit nicht möglich.

KPÖ fordert Ausbau von Betreuungsangeboten

Die steirische KPÖ hat die Landesregierung aufgefordert, den Ausbau spezialisierter Wohn- und Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderungen voranzutreiben.

Treffen zur Klärung des weiteren Vorgehens

Am Donnerstag fand in Annas Fall ein Treffen statt. Die KAGes teilte mit, dass im Rahmen einer Helferkonferenz unter Beteiligung der Angehörigen ein Interventionsplan zur Sicherstellung einer möglichen Übernahme in ein geeignetes Betreuungssetting erarbeitet wurde. Dieser Plan habe die Zustimmung aller Beteiligten gefunden.