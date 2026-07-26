Serie von Flur- und Maschinenbränden hält Bezirk Waidhofen an der Thaya in Atem

Mehrere Flur- und Maschinenbrände im Bezirk Waidhofen an der Thaya

Im Bezirk Waidhofen an der Thaya mussten in den vergangenen Tagen insgesamt 18 Feuerwehren zu mehreren Maschinen- und Flurbränden ausrücken. Das Bezirkskommando warnte am Sonntag vor hoher Brandgefahr in Zeiten extremer Trockenheit und starken Windes.

Brand an Reihenhausanlage in Groß-Siegharts

Am Sonntagvormittag hatte ein Holzstoß im Garten einer Reihenhausanlage in Groß-Siegharts Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf die Fassade über. Die Freiwillige Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt löschte den Brand erfolgreich.

Feldbrand in Ranzles durch Funkenschlag

Am Freitagnachmittag entstand beim Mähen eines Feldrains in Ranzles durch Kontakt mit einem Stein ein Funke, der zwei Felder im Ausmaß von rund einem Hektar in Brand setzte. Die Feuerwehren Großgerharts, Thaya, Kleingöpfritz und Kleinzwettl löschten das Feuer, bevor es auf eine angrenzende Wiese übergreifen konnte.

Rundballenpresse und Stoppelfeld in Kleinreichenbach betroffen

Am Samstagabend geriet in Kleinreichenbach eine Rundballenpresse in Brand. Der Landwirt konnte den Traktor rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer griff auf ein Stoppelfeld über und erfasste etwa 500 Quadratmeter. Die Feuerwehren Kleinreichenbach, Meires-Kottschallings, Rafings-Rafingsberg, Windigsteig, Waldberg-Matzlesschlag und Schwarzenau brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Zwei Landwirte unterstützten die Einsatzkräfte.

Weitere Brände in Triglas und Peigarten

Ebenfalls am Samstagabend kam es in Triglas beim Pressen von Rundballen zu einem Brand. Der betroffene Landwirt brachte Zugmaschine und Presse in Sicherheit. Im Löscheinsatz standen die Feuerwehren Triglas-Klein Gerharts, Pleßberg, Kautzen und Weißenbach.

Bereits am Freitagnachmittag war in Peigarten eine Böschung neben der Straße in Brand geraten. Die Feuerwehren Peigarten, Thaya und Oberedlitz löschten den Brand.

Warnung vor weiterer Brandgefahr

Das Bezirksfeuerwehrkommando weist darauf hin, dass derzeit bereits ein kleiner Funke ausreichen kann, um ein Feuer auszulösen. Innerhalb weniger Augenblicke könnten sich größere und schwer kontrollierbare Flächenbrände entwickeln.