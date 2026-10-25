Sicherheitsfest am Rathausplatz: Feuerwehr feiert 340-Jahr-Jubiläum mit Hubschrauber und historischen Fahrzeugen

Am Wiener Rathausplatz findet am 25. und 26. Oktober 2026 das Sicherheitsfest im Rahmen des Nationalfeiertags statt. Die Veranstaltung ist an beiden Tagen von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Über 40 Organisationen informieren rund um die Themen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Soziales. Besonderer Anlass in diesem Jahr ist das 340-jährige Bestehen der Berufsfeuerwehr Wien.

Einsatzfahrzeuge, Vorführungen und ein Hubschrauber am Rathausplatz

Am Rathausplatz können Besucherinnen und Besucher Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung der Berufsfeuerwehr Wien, der Berufsrettung Wien, des Bundesheeres und der Polizei besichtigen. Gezeigt werden zudem Vorführungen zum richtigen Löschen verschiedener Brandarten. Die WEGA präsentiert Vorführungen ihrer täglichen Arbeit. Ausgestellt ist außerdem der Notarzthubschrauber „C9“, ergänzt um Polizeidrohnen.

Auf der für das Fest gesperrten Ringstraße stellt die Berufsfeuerwehr Wien historische Fahrzeuge aus. Die Polizei zeigt anlässlich von 120 Jahren Motorisierung ausgewählte Fahrzeuge aus ihrer Geschichte. Musikalisch begleitet wird das Fest von der Polizeimusik Wien.

Die Vereinigten Bühnen Wiens zeigen Ausschnitte aus „Die Schöne und das Biest“ sowie aus „Maria Theresia – Das Musical“. Radio-Wien-Moderator Robert Steiner präsentiert gemeinsam mit Ratte Rolf Rüdiger eine Ausgabe der WOW-Show. Für jüngere Besucherinnen und Besucher stehen Spielstationen, Hüpfburgen und Bewegungsparcours bereit. Beim Drehleiterfahren können Besucherinnen und Besucher zudem einen Blick über den Rathausplatz aus luftiger Höhe genießen.

Organisation durch den Wiener K-Kreis

Hinter dem Sicherheitsfest stehen 41 Organisationen des Wiener K-Kreises. Zu diesem Zusammenschluss zählen sämtliche Wiener Einsatzorganisationen sowie Unternehmen und Abteilungen der Stadt Wien. Der Name K-Kreis geht auf die Begriffe Katastrophenhilfe, Katastrophenschutz, Kommunikation und Kompetenz zurück. Organisiert wird die Veranstaltung von Die Helfer Wiens, die als Drehscheibe für Planung und Organisation gemeinsamer Präventionsveranstaltungen fungieren.

Prävention als wiederkehrendes Element rund um den Nationalfeiertag

Veranstaltungen wie das Sicherheitsfest sind in Wien Teil eines größeren Rahmens rund um den Nationalfeiertag, an dem traditionell auch das Bundesheer der Öffentlichkeit Einblicke in seine Ausrüstung gibt. Grundsätzlich dienen solche Formate dazu, Einsatzorganisationen und ihre Arbeit einem breiten Publikum näherzubringen und Berührungsängste mit Themen wie Brandschutz, Rettungswesen oder polizeilicher Arbeit abzubauen. Üblicherweise stehen dabei neben der reinen Technikschau auch praktische Vorführungen im Vordergrund, etwa zum richtigen Verhalten im Brandfall, da solches Wissen im Ernstfall entscheidend sein kann. Die Kombination aus Information, Unterhaltung und direktem Kontakt zu Einsatzkräften soll dazu beitragen, dass Sicherheitsthemen nicht abstrakt bleiben, sondern greifbar werden. Für Kinder und Jugendliche bieten solche Feste häufig einen ersten, spielerischen Zugang zu Berufsbildern bei Feuerwehr, Rettung, Polizei und Bundesheer.