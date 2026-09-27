Sieben Verletzte bei Kreuzungs-Crash in Wien-Ottakring

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring sieben Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 4.20 Uhr im Kreuzungsbereich des Lerchenfelder Gürtels mit der Koppstraße. Ein Beteiligter wurde schwer verletzt, die übrigen sechs Personen trugen leichte Verletzungen davon.

Kollision dreier Fahrzeuge am Gürtel

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker italienischer Staatsbürgerschaft war auf dem Lerchenfelder Gürtel stadtauswärts in Richtung Westbahnhof unterwegs. Zwei weitere Fahrzeuge kamen von der Neustiftgasse und wollten den Gürtel in Richtung Koppstraße überqueren. An der Kreuzung kollidierten die drei Fahrzeuge und kamen im Bereich des angrenzenden Gehwegs zum Stillstand. Alle drei Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit, an ihnen entstand erheblicher Sachschaden.

Der 20-jährige Lenker sowie seine 18-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen. In einem der beiden anderen Fahrzeuge handelte es sich um ein Taxi, gelenkt von einem 46-Jährigen. Er und eine 37-jährige Insassin wurden bei dem Unfall verletzt, unterzeichneten jedoch einen Revers und lehnten damit einen weiteren Transport ins Krankenhaus ab.

Im dritten beteiligten Fahrzeug, ebenfalls einem Taxi, wurde der 53-jährige Lenker schwer verletzt. Seine beiden Fahrgäste, eine 24-Jährige und ein 26-Jähriger, erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Kreuzungen am Gürtel als Unfallschwerpunkte

Der Lerchenfelder Gürtel zählt zu den stark befahrenen Verkehrsachsen Wiens, an denen mehrspurige Fahrbahnen auf zahlreiche einmündende Querstraßen treffen. Kreuzungsbereiche dieser Art gelten grundsätzlich als anspruchsvoll, weil Verkehrsteilnehmer aus mehreren Richtungen gleichzeitig auf eine breite Fahrbahn treffen und Geschwindigkeit sowie Vorrangregelungen exakt eingeschätzt werden müssen. In den Nachtstunden ist auf solchen Streckenabschnitten erfahrungsgemäß weniger Verkehr unterwegs, was einzelne Fahrzeuge mitunter mit höherer Geschwindigkeit fahren lässt als tagsüber.

Bei Unfällen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen rücken üblicherweise sowohl Rettungsdienst als auch Polizei aus, um Verletzte zu versorgen und den Unfallhergang zu dokumentieren. Die Klärung der genauen Ursache obliegt in solchen Fällen der Polizei, die Fahrspuren, Anstoßpunkte und Zeugenaussagen auswertet. Ob ein Vorrang missachtet, eine Ampelphase falsch eingeschätzt oder eine andere Ursache maßgeblich war, lässt sich erst nach Abschluss entsprechender Erhebungen feststellen.

Versorgung nach Verkehrsunfällen

Bei Verkehrsunfällen mit mehreren Verletzten wird üblicherweise vor Ort eine Triage vorgenommen, bei der der Gesundheitszustand jeder betroffenen Person eingeschätzt wird. Leichter Verletzte können nach ambulanter Behandlung häufig in häusliche Pflege entlassen werden oder einen sogenannten Revers unterzeichnen, mit dem sie auf eine weitere ärztliche Behandlung oder einen Krankenhaustransport verzichten. Schwerer verletzte Personen werden hingegen in der Regel unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht, wo weitere Untersuchungen und gegebenenfalls Behandlungen erfolgen. Diese Vorgehensweise ist bei vergleichbaren Einsätzen der Rettungskräfte in Wien und anderen österreichischen Städten üblich.