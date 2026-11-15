Sieben Verletzte bei Zusammenstoß zweier Polizeistreifenwagen in Wien-Favoriten

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Bei einem Einsatz in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten sind am Samstagabend zwei Polizeistreifenwagen zusammengestoßen. Sieben Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Fahrzeuge waren gleichzeitig zu einem Rettungseinsatz wegen eines aggressiven Patienten ausgerückt.

Zusammenstoß während eines gemeinsamen Einsatzes

Der Rettungsdienst hatte die Polizei gegen 20.00 Uhr zur Unterstützung in die Gudrunstraße gerufen. Grund war ein psychisch auffälliger und aggressiver Patient. Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Bereitschaftseinheit trafen zeitgleich am Einsatzort ein. Dabei kollidierten zwei Streifenwagen miteinander. Einer der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehsteig geschleudert.

Bei dem Unfall wurden insgesamt sieben Menschen verletzt. Betroffen waren drei Rettungssanitäter, drei Passanten, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehsteig befanden, sowie eine Polizeibeamtin, die sich in einem der Streifenwagen befand. Ein 20 Jahre alter Rettungssanitäter und ein 76 Jahre alter Passant erlitten schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte alle Verletzten vor Ort und brachte sie in mehrere Krankenhäuser. Die übrigen fünf Verletzten konnten mittlerweile wieder in häusliche Pflege entlassen werden.

Der aggressive Patient, wegen dem der Einsatz ursprünglich erfolgt war, wurde von einem Rettungsdienst in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.

An beiden Streifenkraftwagen entstand erheblicher Sachschaden. Auch die Eingangstüre eines unmittelbar an der Unfallstelle gelegenen Gasthauses wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Polizeisprecherin Anna Gutt teilte am Sonntagnachmittag mit, dass die Ursache für die Kollision der beiden Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt noch ungeklärt war.

Gleichzeitiges Eintreffen mehrerer Einsatzfahrzeuge

Bei Einsätzen, die als dringlich eingestuft werden, rücken grundsätzlich mehrere Fahrzeuge unterschiedlicher Organisationen häufig parallel zum selben Einsatzort aus. Rettungsdienst und Polizei koordinieren sich dabei in der Regel über die jeweiligen Einsatzleitstellen, die Anfahrtswege und die ungefähre Ankunftszeit werden jedoch nicht immer in Echtzeit zwischen allen beteiligten Fahrzeugen abgeglichen. Gerade in dicht verbautem städtischem Gebiet mit engen Straßenzügen, Kreuzungen und Gegenverkehr kann das gleichzeitige Eintreffen mehrerer Einsatzfahrzeuge zu kritischen Verkehrssituationen führen.

Einsatzfahrten mit Blaulicht und Folgetonhorn berechtigen zwar zu bestimmten Ausnahmen von allgemeinen Verkehrsregeln, etwa beim Überfahren roter Ampeln oder beim Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, sie entbinden die Lenkerinnen und Lenker jedoch nicht von der grundsätzlichen Sorgfaltspflicht. Treffen mehrere Einsatzfahrzeuge aus unterschiedlichen Richtungen nahezu zeitgleich an einer Örtlichkeit ein, müssen Sichtverhältnisse, Geschwindigkeit und die Reaktionen anderer Verkehrsteilnehmer in sehr kurzer Zeit richtig eingeschätzt werden. Kommt es dabei zu Fehleinschätzungen oder ungünstigen Zusammentreffen von Fahrlinien, kann dies auch bei erfahrenen Einsatzkräften zu Kollisionen führen.

Die Klärung der Unfallursache obliegt in solchen Fällen üblicherweise internen Erhebungen sowie gegebenenfalls begleitenden Untersuchungen durch zuständige Stellen. Dabei werden unter anderem die gefahrenen Routen, die Geschwindigkeit der beteiligten Fahrzeuge sowie die Sicht- und Verkehrsverhältnisse am Unfallort ausgewertet, um den genauen Ablauf des Zusammenstoßes nachvollziehen zu können.

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