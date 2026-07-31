Siebenjähriger Krebspatient trifft erstmals seinen Lebensretter aus Deutschland

Siebenjähriger Leukämiepatient trifft seinen Stammzellenspender in Favoriten

In Favoriten sind am Freitag ein siebenjähriger Patient und sein 24-jähriger Stammzellenspender persönlich zusammengetroffen. Der Junge namens Michael hatte 2019 im Alter von sechs Jahren die Diagnose Leukämie erhalten.

Aufgrund eines hohen Rückfallrisikos war für seine Behandlung eine Stammzellspende erforderlich.

Registrierung nach Schulkampagne

Der Spender Lukas hatte sich im Sommer 2018 im Alter von 19 Jahren in Hannover als Stammzellenspender registrieren lassen. Ausschlaggebend war eine Kampagne an seiner Schule. Ein Jahr nach der Registrierung erhielt er das Hilfegesuch für eine Spende.

Vor der eigentlichen Spende wurde bei Lukas ein Bluttest durchgeführt. Nach zwei Nächten und einem kleinen Eingriff war der Spendevorgang abgeschlossen. Im Anschluss hatte er lediglich minimale Rückenschmerzen.

Geringe Trefferwahrscheinlichkeit bei Nichtverwandten

Peter Kaiser, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, erklärte, dass die Wahrscheinlichkeit eines genetischen Treffers zwischen nicht verwandten Personen bei eins zu 500.000 liegt. Die Entnahme der Stammzellen erfolgt über eine periphere Blutentnahme. Der medizinische Vorgang ist mit einer Blutspende vergleichbar und dauert maximal sechs Stunden.

Christof Jungbauer, medizinischer Leiter für Stammzellenspende beim Roten Kreuz, wies darauf hin, dass Stammzellen jüngerer Spender schneller anwachsen. Für eine Registrierung gelten folgende Voraussetzungen: ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm, keine schwerwiegenden Erkrankungen sowie ein Alter zwischen 16 und 35 Jahren.

Zehn Prozent ohne passenden Spender

Der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ hatte am Weltblutkrebstag, dem 28. Mai, mitgeteilt, dass für rund zehn Prozent der jährlich etwa 400 an Leukämie erkrankten Menschen in Österreich kein passender Spender gefunden wird. Eine Registrierung als Stammzellenspender ist über das Portal www.stammzelle.at möglich.