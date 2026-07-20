Sissi Pröll beendet nach 15 Jahren Präsidentschaft bei „Hilfe im eigenen Land“

Sissi Pröll legt Präsidentschaft bei „Hilfe im eigenen Land“ nieder

Sissi Pröll hat am Montag ihre Funktion als Präsidentin des niederösterreichischen Vereins „Hilfe im eigenen Land“ niedergelegt. Sie hatte das Amt 15 Jahre lang inne, seit sie es 2011 übernahm.

Der Verein unterstützt Menschen in Österreich, die unverschuldet in Not geraten sind, und besteht seit mehr als 60 Jahren. Während Prölls Amtszeit nahm die Organisation rund 15 Millionen Euro an Spenden ein. Zu ihren Aufgaben zählten die Steigerung der öffentlichen Bekanntheit des Vereins sowie die Gewinnung von Spendern und Sponsoren. Pröll ist von Beruf Kinderkrankenschwester.

Bundesleiterin Elfriede Straßhofer übernimmt die Funktion interimistisch, bis eine Nachfolgerin gefunden ist.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) dankte Sissi Pröll in einer Aussendung für ihren Einsatz.