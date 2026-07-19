Slowake nach Einbruch in Kleingartenhaus in Simmering gefasst – Geständnis über weitere Taten

Einbruch in Kleingartenhaus in Wien-Simmering: 35-Jähriger festgenommen

In Wien-Simmering wurde ein 35-jähriger Slowake nach einem Einbruch in ein Kleingartenhaus festgenommen. Das Opfer, eine 56-jährige Frau, hatte den Täter selbst bemerkt und die Polizei alarmiert.

Der Vorfall ereignete sich an einem Samstag gegen 6 Uhr morgens. Die Bewohnerin des Kleingartenhauses wurde durch verdächtige Geräusche geweckt. Als sie einen Einbrecher bemerkte, verließ sie das Haus und alarmierte die Polizei vom Haus ihrer Nachbarn aus.

Festnahme in der Nähe des Tatortes

Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen anhand der Personenbeschreibung der Frau unweit des Tatortes anhalten und festnehmen. Bei dem 35-Jährigen wurden ein E-Scooter, ein Rucksack sowie zwei Taschen sichergestellt. In den Taschen befand sich mutmaßliches Diebesgut, darunter Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte. Eine der Taschen sowie der Rucksack konnten der 56-jährigen Frau zugeordnet werden.

Geständnis und weitere Einbrüche

Im Rahmen seiner Vernehmung gestand der Beschuldigte den Einbruch in das Kleingartenhaus. Darüber hinaus gab er an, in der näheren Umgebung auch mehrere Kellerabteile aufgebrochen zu haben. Nach der Einvernahme wurde der 35-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.