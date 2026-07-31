Sölden: Abwasser nach Unwetter vorübergehend in die Ötztaler Ache geleitet

Nach Unwetter in Sölden: Abwasser wird vorübergehend in die Ötztaler Ache geleitet

Nach einem Unwetter am Mittwochabend in Sölden im Bezirk Imst ist die örtliche Kläranlage derzeit nicht funktionsfähig. Das Betriebsgelände wurde großflächig verschüttet, eine Abwasserreinigung ist aktuell nicht möglich.

Das Land Tirol hat deshalb eine vorübergehende Genehmigung erteilt, die Abwässer direkt in die Ötztaler Ache umzuleiten. Die Behörde sprach dazu eine einstweilige Verfügung aus.

Befristete Genehmigung mit Auflagen

Die Genehmigung gilt zeitlich befristet, bis die Kläranlage zumindest teilweise wieder in Betrieb genommen werden kann. Begleitend sind Immissionsüberwachungen des Gewässers vorgesehen.

Aufräumarbeiten laufen

Die Aufräumarbeiten nach den Murenabgängen sind im Gange. Seit Mittwoch stehen Feuerwehrleute sowie Mitarbeiter des Baubezirksamts Imst im Einsatz. Seit Freitag werden sie durch einen zusätzlichen Katastrophenschutzzug mit Feuerwehren aus mehreren Bezirken unterstützt. Das Bundesheer beteiligt sich mit 25 Kräften an den Arbeiten.

Die Trinkwasserversorgung ist nach derzeitigem Stand nicht betroffen, da sie aus höher gelegenen Quellgebieten erfolgt.