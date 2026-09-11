Sommerhitze lenkt Besucherströme um – Koralm und Burgen profitieren, Klamm verliert Gäste

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Die anhaltend hohe Sommerhitze hat die Besucherströme bei steirischen Ausflugszielen in unterschiedliche Richtungen gelenkt. Während einzelne Attraktionen deutliche Rückgänge verzeichneten, konnten andere Ziele ihre Zahlen halten oder sogar steigern. Die Bärenschützklamm etwa kam heuer laut Alpenverein Mixnitz auf rund 35.000 Besucher, nach im Schnitt rund 40.000 in den Vorjahren.

Rückgänge bei Klamm und Buschenschenken

Der Alpenverein Mixnitz registrierte für die Bärenschützklamm einen spürbaren Besucherrückgang. Statt der üblichen rund 40.000 Gäste kamen heuer nur etwa 35.000 in die Schlucht. Auch in der Südsteiermark blieb die erhoffte Frequenz aus: Deutlich weniger aktive Gäste wie Radfahrer und Wanderer kehrten dort in den Buschenschenken ein.

Ein ähnliches Bild zeigte sich zeitweise im Tierpark Herberstein. Dort sanken die Gästezahlen im Juni von den üblichen rund 30.000 auf 15.000. Über die Sommermonate Juli und August erholten sich die Besucherzahlen in Herberstein jedoch wieder.

Stabile und steigende Zahlen an anderen Standorten

Nicht überall wirkte sich die Hitze negativ aus. Am Wilden Berg in Mautern konnten die Gästezahlen des Vorjahres gehalten werden, ebenso am Erzberg, wo die Besucherzahlen konstant blieben. Auch bei den Tagesgästen in den steirischen Thermen zeigte sich Stabilität: Hier blieben die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Einen regelrechten Zuwachs meldeten hingegen die Riegersburg sowie die Schlösser Kapfenstein und Kornberg. Alle drei historischen Ausflugsziele verzeichneten heuer mehr Besucher als im Vorjahr. Auf der Koralm wiederum waren Wanderwege, Mountainbikestrecken und Hütten deutlich besser besucht als in den Vorjahren zuvor.

Höhenlagen als Ausweichziel bei sommerlicher Hitze

Grundsätzlich gehört es zu den wiederkehrenden Mustern im Sommertourismus, dass Besucher bei besonders hohen Temperaturen ihr Ausflugsverhalten anpassen. Ziele in tieferen Lagen, etwa Schluchten, Freizeitparks oder Weinbaugebiete ohne nennenswerten Schatten, verlieren bei Hitzewellen mitunter an Attraktivität, während höher gelegene Regionen wie die Koralm von kühleren Temperaturen und schattigeren Wegabschnitten profitieren können. Wander- und Mountainbikestrecken in alpinen Lagen bieten in solchen Phasen oft angenehmere Bedingungen als sonnenexponierte Routen im Flach- und Hügelland.

Innenräume und schattenreiche Anlagen wie Schlösser oder Burgen gelten bei sommerlicher Hitze häufig als weniger witterungsabhängig, da Besichtigungen dort größtenteils unabhängig von der Außentemperatur stattfinden können. Das kann mit erklären, warum historische Bauwerke wie die Riegersburg oder die Schlösser Kapfenstein und Kornberg von schwankenden Wetterlagen tendenziell weniger betroffen sind als Freiluftziele ohne schattenspendende Infrastruktur.

Auch Thermen zählen zu den Betrieben, deren Tagesgästezahlen im Sommer meist stabiler bleiben, da sie sowohl bei kühlerem als auch bei wärmerem Wetter genutzt werden können. Freizeitparks und Tierparks hingegen reagieren erfahrungsgemäß empfindlicher auf Hitzeperioden, da ein großer Teil der Anlagen im Freien liegt und lange Fußwege bei hohen Temperaturen für Familien mit Kindern weniger attraktiv sind. Eine Erholung der Besucherzahlen im späteren Sommerverlauf, wie sie in Herberstein zu beobachten war, entspricht einem in der Branche häufig beschriebenen saisonalen Verlauf, bei dem sich Besucherströme nach einzelnen Hitzewellen wieder normalisieren.

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