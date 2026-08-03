Sozialmärkte in Vorarlberg kämpfen mit sinkenden Spenden und finanziellen Engpässen

Sozialmärkte in Vorarlberg verzeichnen sinkende Spendenbereitschaft

Der Verein Tischlein deck dich, der in Vorarlberg drei Lebensmittelläden für Bedürftige unter dem Namen „Mein guter Laden“ betreibt, verzeichnet seit dem Frühjahr einen deutlichen Rückgang der Spendenbereitschaft. Die Filialen befinden sich in Bludenz, Feldkirch und Dornbirn.

Obmann Elmar Stüttler berichtet, dass sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen weniger Geld spenden als zuvor. Auch Sachspenden in Form von Fahrzeugen seien seltener geworden: Früher habe man im Jahresverlauf ein bis zwei Autos gespendet bekommen, in den vergangenen Jahren sei dies deutlich zurückgegangen.

Kosten belasten die Vereinsfinanzen

Laut Stüttler stehen den geringeren Einnahmen laufende Ausgaben wie Miete, Personal- und Energiekosten gegenüber. Der Verein befinde sich derzeit finanziell „stark im Minus“.

90 Prozent der in den Läden verkauften Lebensmittel stammen aus Spenden. Kundinnen und Kunden bezahlen dafür rund 40 Prozent des regulären Ladenpreises. Der Einkauf ist nur mit einem Bezugsschein möglich, der vor Ort ausgestellt wird und an festgelegte Einkommensgrenzen gebunden ist.

Weniger Nachfrage im Sommer

Die Menge der gespendeten Lebensmittel sei laut Stüttler wie in den vergangenen Jahren ausreichend. Gleichzeitig sei die Nachfrage derzeit geringer: Er spricht von einem „Sommerloch“, da viele Familien im Ausland Urlaub machen. Nach seiner Schätzung kommen aktuell 15 bis 20 Prozent weniger Kundinnen und Kunden in die Läden. Dieses saisonale Muster sei nahezu jedes Jahr zu beobachten.

Der Verein plant vorerst, die Zahl von drei Filialen beizubehalten. Im Herbst wolle man aktiv auf Spender zugehen.