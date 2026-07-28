Sozialmärkte in Wien: Mitgliederzahl seit Corona versiebenfacht

Wiener Sozialmärkte verzeichnen deutlich steigende Nachfrage

In Wien nutzen immer mehr Menschen die Angebote der rund 30 Sozialmärkte der Stadt. Betreiber berichten von einem deutlichen Anstieg der Mitglieder- und Kundenzahlen in den vergangenen Jahren.

Beim Sozialmarkt Foodpoint, der vom Verein Start Up betrieben wird, hat sich die Mitgliederzahl seit der Corona-Pandemie mehr als versiebenfacht. Waren es zuvor rund 14.000 Mitglieder, zählt der Foodpoint aktuell etwa 100.000 Mitglieder. Das erklärte Marius Aigner vom Verein Start Up.

Neuer Standort und Warenversorgung

Foodpoint bezieht überschüssige Waren von knapp 600 Supermärkten im Großraum Wien. Ende August soll in der Braunhubergasse 21 ein neuer Sozialmarkt fertiggestellt werden. Der Neubau wird vorrangig aus Mitgliedsbeiträgen finanziert.

Kundinnen und Kunden zahlen bei einem Einkauf im Sozialmarkt um rund zwei Drittel weniger als im regulären Supermarkt.

Auch beim Samariterbund steigende Nachfrage

Auch beim Samariterbund ist die Kundenzahl gestiegen: Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Zuwachs von knapp zehn Prozent verzeichnet, die Zahl der Kundinnen und Kunden stieg von rund 26.000 auf etwa 28.500.

Im Sozialmarkt des Samariterbunds in der Böckhgasse in Meidling steht seit Juni zudem ein klimatisierter Aufenthaltsbereich zur Verfügung. Dieser ist täglich von 9.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.