Sozialmärkte sammeln Schulsachen für armutsgefährdete Familien zum Schulstart

Sozialmärkte sammeln Schulsachen für bedürftige Familien

Die „soogut“-Sozialmärkte sammeln bis zum 29. August 2026 neuwertige Schulsachen für Familien, die zum Schulstart Unterstützung benötigen. Die Aktion steht unter dem Motto „Gemeinsam für faire Chancen“.

Gesucht werden unter anderem Schultaschen, Rucksäcke, Stifte, Federpenale, Hefte, Blöcke, Schreibmaterialien sowie Mal- und Bastelzubehör. Auch Lineale, Radiergummis und Kleber werden benötigt. Die gespendeten Artikel sollen neu oder neuwertig sein.

Abgabe an mehreren Standorten möglich

Sachspenden können in allen „Soogut“-Sozialmärkten in Niederösterreich abgegeben werden, darunter in St. Pölten, Tulln, Amstetten und Mödling. Auch in den „soogut“-Sonnenmärkten im Burgenland, konkret in Eisenstadt, Mattersburg und Neusiedl, ist eine Abgabe möglich. Die gesammelten Artikel werden an Familien weitergegeben, die für den Schulstart Unterstützung benötigen.

Rund 220.000 Menschen betroffen

Laut der ARGE Soziale Lebensmittelgrundversorgung Niederösterreich sind in Niederösterreich rund 220.000 Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Besonders betroffen seien alleinerziehende Frauen, Familien mit mehr als drei Kindern sowie ältere Menschen.

In den „Soogut“-Sozialmärkten wurden im Jahr 2025 an den 22 österreichweiten Standorten mehr als 322.000 Einkäufe verzeichnet.