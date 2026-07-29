Sozialverein Festmahl bewirtete 75 Menschen mit Fünf-Gang-Menü im Schloss Mirabell

Sozialverein „Festmahl“ lud 75 Gäste zu Fünf-Gang-Menü ins Schloss Mirabell

Der Sozialverein „Festmahl“ hat am Dienstagabend 75 Menschen mit geringem Einkommen zu einem mehrgängigen Menü im Schloss Mirabell eingeladen. Die Veranstaltung fand zur Festspielzeit statt.

Zielgruppe des Abends waren Menschen, die sich Spitzengastronomie im Alltag nicht leisten können.

Fünf-Gang-Menü von Salzburger Spitzenköchen

Serviert wurde ein rein vegetarisches Fünf-Gang-Menü mit Burrata, Tomatensuppe, Wassermelonen-Kaltschale, Gemüse-Curry und einem Erdbeer-Dessert. Zubereitet wurde das Menü von Spitzengastronom Martin Scharfetter gemeinsam mit mehr als einem Dutzend Kolleginnen und Kollegen. Alexander Forbes, Obmann der Salzburger Köche, war ebenfalls beteiligt.

Große Nachfrage

Laut Christian Rauch, Obmann des Sozialvereins „Festmahl“, hatten sich doppelt so viele Personen angemeldet, wie letztlich Plätze zur Verfügung standen. Für viele Gäste war es die erste Teilnahme an der Veranstaltung.

Das „Festmahl“ findet bereits seit 19 Jahren statt.