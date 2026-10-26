Spatenstich für Boulevard Melk: EU-gefördertes Klimaprojekt startet mit Sanierung des Weierbaches

In Melk ist der Spatenstich für den „Boulevard Melk“ erfolgt. Das Projekt soll auf rund 1,7 Hektar in der Melker Innenstadt entstehen. Die ersten Bauarbeiten sind für November geplant, die Fertigstellung ist für Juli 2029 vorgesehen. Laut einer Aussendung des Landes Niederösterreich nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik, Melkerinnen und Melker sowie Schülerinnen und Schüler der Volksschule an dem Spatenstich teil.

Sanierung des Weierbaches als erster Bauabschnitt

Als erster Schritt im Rahmen des „Boulevard Melk“ ist die Sanierung des Weierbaches geplant. Gefördert wird das Projekt durch das EU-Life-Projekt „impaQt“. Melk und Berlin erhielten gemeinsam 3,8 Millionen Euro an EU-Förderung für das Vorhaben. In Berlin wird im Rahmen desselben Projekts eine Straße entwickelt, die vollständig mit Regenwasser versorgt wird. Bereits im Dezember 2025 war bekannt geworden, dass in Melk und im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf Klimamaßnahmen in sogenannten Reallaboren entwickelt und getestet werden.

Neben dem „Boulevard Melk“ wird in der Stadt auch der „Stadtgarten Melk“ umgesetzt, der mit dem NÖ Bodenbonus des Landes Niederösterreich gefördert wird. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärte, dass mit dem Bodenbonus bereits 45 Projekte umgesetzt wurden. Bürgermeister Patrick Strobl erklärte, das Projekt begleite die Stadt Melk bereits seit 2014. Die Melkerinnen und Melker hätten laut Strobl von Beginn an mitdiskutiert, mitentwickelt und mitentschieden.

Reallabore als Testfeld für Klimaanpassung

Das EU-Life-Programm unterstützt grundsätzlich Projekte in den Bereichen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sogenannte Reallabore dienen dabei allgemein dazu, neue Maßnahmen unter realen städtischen Bedingungen zu erproben, bevor sie breiter angewendet werden. In solchen Reallaboren werden häufig Ansätze zur Regenwassernutzung, zur Begrünung von Straßenräumen oder zur Renaturierung von Gewässern getestet, um Städte widerstandsfähiger gegenüber Hitze und Starkregen zu machen. Die Zusammenarbeit zwischen zwei Partnerstädten in unterschiedlichen Ländern ist bei EU-geförderten Klimaprojekten ein verbreitetes Modell, da sich dadurch unterschiedliche Rahmenbedingungen und Lösungsansätze vergleichen lassen.

Der NÖ Bodenbonus, mit dem der „Stadtgarten Melk“ gefördert wird, ist ein Förderinstrument des Landes Niederösterreich. Solche Förderprogramme zielen allgemein darauf ab, Gemeinden bei der Entwicklung und Aufwertung innerstädtischer Flächen zu unterstützen, etwa durch die Schaffung von Grünflächen oder die Umgestaltung bestehender Bausubstanz. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Planung größerer Stadtentwicklungsprojekte, wie sie Bürgermeister Strobl für Melk beschrieb, ist bei vergleichbaren Vorhaben ein üblicher Bestandteil des Planungsprozesses, da langfristige Projekte dieser Art meist mehrere Jahre von der ersten Konzeption bis zur Umsetzung benötigen.