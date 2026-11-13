Spatenstich für Palmenhaus-Umbau in Gmünd: Elf Millionen Euro für Landesausstellung 2028

In Gmünd ist am Donnerstag der offizielle Startschuss für den Umbau des Palmenhauses gefallen. Beim Spatenstich wurde der Beginn der Bauarbeiten an dem historischen Gebäude eingeläutet, das zum zentralen Ausstellungsort der Landesausstellung 2028 werden soll. Rund elf Millionen Euro fließen in die Modernisierung des Palmenhauses, das sich künftig dem Thema Wasser widmen wird.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nahm an dem Termin teil und betonte, das Palmenhaus solle durch die Modernisierung zu einem Ort der Begegnung werden, der den Menschen auch über die Landesausstellung hinaus zur Verfügung stehe.

Spatenstich für zentralen Ausstellungsort im Waldviertel

Mit dem Spatenstich beginnen die konkreten Umbauarbeiten am Palmenhaus in Gmünd. Das Gebäude bildet den Mittelpunkt der Landesausstellung 2028, die sich dem Thema Wasser widmet. Die Investitionssumme von elf Millionen Euro ist für die Sanierung und Neugestaltung des historischen Bauwerks vorgesehen.

Die Landesausstellung 2028 soll sich nicht allein auf Gmünd beschränken. Die gesamte Region von Litschau im Bezirk Gmünd bis Groß Gerungs im Bezirk Zwettl ist als Teil der Veranstaltung vorgesehen. Damit erstreckt sich das Projekt über mehrere Gemeinden im nördlichen Waldviertel.

Vorgängerausstellung in Mauer mit mehr als 160.000 Besuchen

Erst vor einer Woche ist die Landesausstellung 2026 im Landesklinikum Mauer zu Ende gegangen. Sie lief vom 28. März bis zum 8. November 2026 und widmete sich dem Thema psychische Gesundheit. Nach Angaben der Veranstalter besuchten mehr als 160.000 Menschen die Schau.

Mit dem Spatenstich in Gmünd beginnt nun die bauliche Vorbereitung für die nächste Landesausstellung, die in Niederösterreich traditionell im Abstand mehrerer Jahre an wechselnden Standorten stattfindet.

Landesausstellungen als wiederkehrendes Kulturformat

Niederösterreichische Landesausstellungen finden grundsätzlich an historisch oder kulturell bedeutsamen Orten statt und sind jeweils einem eigenen Schwerpunktthema gewidmet. Üblicherweise werden dafür bestehende Gebäude saniert, umgebaut oder einer neuen Nutzung zugeführt, sodass die Standorte über die eigentliche Ausstellungsdauer hinaus für die jeweilige Region nutzbar bleiben. Diese langfristige Nachnutzung gilt allgemein als erklärtes Ziel solcher Investitionen, da die Bauten nach dem Ende der Ausstellung häufig für kulturelle, touristische oder kommunale Zwecke weiterverwendet werden.

Landesausstellungen werden in Niederösterreich in der Regel nicht auf einen einzelnen Ausstellungsort begrenzt, sondern binden die umliegende Region mit ein. Dadurch sollen auch Gemeinden abseits des Hauptstandorts von der erhöhten Aufmerksamkeit und den Besucherströmen profitieren. Begleitend entstehen häufig touristische Angebote, Rad- und Wanderrouten oder kulturelle Veranstaltungen in den beteiligten Gemeinden, die auf das jeweilige Ausstellungsthema abgestimmt sind.

Die Themenwahl orientiert sich meist an regionalen Besonderheiten oder historischen Bezügen des jeweiligen Standorts. Das Waldviertel ist unter anderem für seinen Wasserreichtum und seine Teichlandschaften bekannt, was einen inhaltlichen Bezug zum Thema Wasser nahelegt, ohne dass damit eine offizielle Begründung für die Themenwahl verbunden sein muss.