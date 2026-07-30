Spezialflugzeug vermisst Hitze-Hotspots in Graz für künftige Stadtplanung

Spezialflugzeug vermisst Hitzepole in Graz

Am Grazer Flughafen startet am Donnerstag ein Spezialflugzeug, das mithilfe von Sensoren Hitzepole im Stadtgebiet erfassen soll. Die Aufnahmen sollen als Grundlage für künftige Stadtplanungen dienen.

Am Donnerstagnachmittag kreist das Flugzeug rund zwei Stunden über Graz, ein weiterer Flug von ähnlicher Dauer folgt am Freitagvormittag. Während der Flüge werden Thermalaufnahmen des Stadtgebiets angefertigt.

Drei Sensoren im Einsatz

An Bord des Flugzeugs sind insgesamt drei Sensoren verbaut. Thermal-Infrarotkameras erstellen Thermalbilder, eine zusätzliche RGB-Kamera liefert Farbfotos. Die Flüge finden zu unterschiedlichen Tageszeiten statt, um verschiedene Temperaturverhältnisse zu erfassen. Für Photogrammetrie ist beim Stadtvermessungsamt Matthias Rosenkranz zuständig.

Eine vergleichbare Vermessung wurde bereits in Kärnten durchgeführt. In Graz fand ein solcher Spezialflug zuletzt im Jahr 2021 statt.

Frühere Messung zeigte deutliche Unterschiede

Bei der Erhebung 2021 wurden Griesplatz, Jakominiplatz und das Bahnhofsareal als Hitze-Hotspots identifiziert. Als kühlere Bereiche galten damals der Hilmteich, das Stiftingtal sowie das Areal rund um Schloss Eggenberg.

Die aktuellen Messdaten sollen dem Gesundheitsamt und dem Umweltamt zur Verfügung gestellt werden.