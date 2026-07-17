St. Pölten: Außenduschen im Freibad Citysplash nach wochenlangem Ausfall wieder in Betrieb

Freibad Citysplash in St. Pölten: Wasserversorgung nach wochenlangen Problemen wieder hergestellt

Im Freibad Citysplash in St. Pölten funktionieren die Außenduschen seit Donnerstag wieder regulär. Zuvor waren die Besucher mehrere Wochen lang von eingeschränkter Wasserversorgung im Außenbereich betroffen.

Defekte Pumpe löste Kettenreaktion aus

Ausgangspunkt der Probleme war eine defekte Brunnenpumpe, die den gesamten Außenbereich des Freibades versorgt – darunter Schwimmbecken, WC-Anlagen, Duschen und Rasenbewässerung. Die Pumpe erwies sich als irreparabel, Ersatzteile waren nicht lieferbar. Zwar besteht eine Umschaltmöglichkeit auf das Ortswassernetz, jedoch reichte dessen Kapazität für den laufenden Betrieb nicht aus. Die Duschen mussten infolgedessen deaktiviert werden, da aus ihnen nur noch wenig Wasser floss.

Im Mai wurde eine neue Brunnenpumpe bestellt. Da das bevorzugte Modell nicht verfügbar war, kam ein alternatives Gerät zum Einsatz, das laut Fachunternehmen zu stark dimensioniert war und über einen Stromrichter geregelt werden musste. Die neue Pumpe wurde im Juni angeliefert und eingebaut.

Weiterer Defekt verzögerte Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme der neuen Anlage in der ersten Juliwoche trat ein weiterer Defekt auf: Ein Druckschalter fiel aus. Das Ersatzteil wurde am Donnerstag angeliefert und sofort eingebaut. Seitdem funktionieren die Duschen im Außenbereich wieder wie gewohnt.

Die Rasenbewässerung konnte während der niederschlagsarmen Phase nicht betrieben werden, weshalb der Rasen auf unbeschatteten Flächen stark ausgetrocknet ist. Die Besucherzahlen im Citysplash blieben trotz der Einschränkungen auf hohem Niveau, ein Rückgang der Badegäste war nicht feststellbar. Der Magistrat St. Pölten bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten.