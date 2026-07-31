Stadt Salzburg darf Eltern bei Konflikten künftig von Kinderbetreuung ausschließen

Stadt Salzburg zieht Zwischenbilanz zur Entwicklung der Kinderbetreuung

In der Stadt Salzburg wurde ein Zwischenbericht zur Entwicklung der Kinderbetreuung vorgestellt. Darin geht es unter anderem um neue rechtliche Möglichkeiten im Umgang mit Konfliktsituationen sowie um den zunehmenden Bedarf an Inklusionsbegleitung.

Neue Rechtslage bei Konflikten mit Eltern

Eine neue Rechtslage ermöglicht es Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen, Eltern bei wiederholten schweren Konfliktsituationen oder übergriffigem Verhalten die Aufnahme des Kindes in die Einrichtung zu verweigern. Auch ein vorübergehender Ausschluss eines Kindes vom Besuch der Einrichtung ist möglich.

Jutta Kodat, Amtsleiterin für Schulen und Kinderbetreuung in der Stadt Salzburg, erläuterte die Regelung im Rahmen der Präsentation. Leitungen der städtischen Betreuungseinrichtungen erhalten von politischer und Amtsseite Rückendeckung, um die rechtlichen Möglichkeiten in Ausnahmesituationen zu nutzen. Zudem finden Beratungen mit der Polizei statt, um Personen im Bedarfsfall deeskalierend aus Einrichtungen zu begleiten.

Steigender Bedarf an Inklusionsbegleitung

Von den rund 3.800 in der Stadt Salzburg betreuten Kindern benötigen aktuell 200 eine Inklusionsbegleitung. Dafür sind 81 Integrationskräfte bei der Stadt angestellt. Die Begleitung erfolgt durch speziell ausgebildetes Personal, wie Monika Baumann vom Kindergartenreferat der Stadt Salzburg darlegte.

Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) nahm ebenfalls an der Präsentation des Zwischenberichts teil.