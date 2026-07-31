Stammersdorf: Polizei verlagert Schießübungen nach Lärmklagen der Anrainer

Anrainer in Stammersdorf klagen über Lärm durch Schießplatz – Polizei verlagert Teil der Übungen

Rund um den Schießplatz in Stammersdorf klagen Anrainer seit Jahren über zunehmenden Lärm. Die Wiener Polizei hat nun nach Angaben des Floridsdorfer Bezirksvorstehers Georg Papai (SPÖ) reagiert und einen Teil der Schießübungen nach Niederösterreich verlagert.

Der Schießplatz in Stammersdorf besteht seit Jahrzehnten und gehört dem Bund. Genutzt wird das Gelände vom Bundesheer, dem Sportverein HSV Wien Schießen sowie von der Polizei, die dort mit Langwaffen trainiert.

Anrainer fordern Stundenplan und Schallmessung

Anrainer berichten, die Lärmbelastung habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Auch der Sportverein führt regelmäßig samstags Schießübungen durch. Die Anrainerinitiative rund um Philip Ebinger fordert einen fixen Stundenplan für die Übungszeiten, besseren Schallschutz für das Freigelände sowie eine Schallmessung. Auch die Volksanwaltschaft spricht sich für eine Schallmessung aus.

Teil der Übungen nach Leitzersdorf verlegt

Papai teilte mit, die Wiener Polizei habe entschieden, 50 Prozent der Schießübungen nach Niederösterreich zu verlagern. Die Polizei bestätigte, einzelne Schießtermine nach Leitzersdorf verlegt zu haben. Aktuell wird in Stammersdorf an zwei Tagen pro Woche von der Polizei geübt, obwohl der Schießplatz ihr grundsätzlich an fünf Tagen in der Woche zur Verfügung steht. Die Anrainerinitiative wurde Anfang des Jahres über die Verlagerung einzelner Termine informiert.

Die Polizei begründet den Bedarf an dem Standort mit der notwendigen Ausbildung an Lang- und Kurzwaffen. Diese müsse aufgrund der Belastung durch Schmauch, Geschoßknall und Druckwellen im Freien stattfinden. Das Bundesheer erklärte, zusätzliche Schallschutzmaßnahmen seien auf der Außenfläche derzeit nicht umsetzbar.

Neues Zentrum in Süßenbrunn noch nicht vollständig einsatzbereit

Seit Sommer 2022 steht in Süßenbrunn ein neues Einsatztrainingszentrum der Polizei. Mit Langwaffen kann dort derzeit jedoch noch nicht geschossen werden. Der entsprechende Schießstand wird noch an neue Ausbildungs- und Sicherheitsstandards angepasst.