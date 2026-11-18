In Fügen im Zillertal ist am Mittwochabend auf dem Gelände eines Holzverarbeitungsbetriebs ein Brand ausgebrochen. Bei der Leitstelle ging zunächst eine Meldung über einen Fahrzeugbrand ein. Betroffen war ein größerer Stapler, der in Brand geraten war. Über dem Betriebsgelände stieg eine dicke Rauchsäule auf.

Einsatz der Feuerwehr Fügen in Fügen

Die Feuerwehr Fügen rückte zu dem Betriebsgelände im Bezirk Schwaz aus und war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Nach rund einer halben Stunde hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Um 20:00 Uhr dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Kommandant der Feuerwehr Fügen ist Stefan Flörl.

Gefahrenpotenzial in holzverarbeitenden Betrieben

Brände auf dem Gelände von Holzverarbeitungsbetrieben zählen für Einsatzkräfte grundsätzlich zu den anspruchsvolleren Lagen. Große Mengen an Holz, Sägemehl und Rückständen aus der Verarbeitung gelten allgemein als leicht entzündlich, zudem befinden sich auf solchen Betriebsgeländen häufig schwere Maschinen und Fahrzeuge wie Stapler, die im Dauerbetrieb stehen. Entzündet sich ein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe zu gelagertem Holz oder Produktionsanlagen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass sich ein Brand rasch ausweiten kann. Aus diesem Grund setzen Feuerwehren bei derartigen Einsätzen in der Regel von Beginn an mehrere Fahrzeuge ein, um ausreichend Löschkapazitäten und Personal vor Ort zu haben.

Nachlöscharbeiten sind bei Bränden auf Betriebsgeländen mit brennbaren Materialien ein üblicher Bestandteil des Einsatzablaufs. Auch wenn ein offenes Feuer bereits unter Kontrolle gebracht wurde, können einzelne Glutnester in Materiallagern oder in Maschinenteilen weiterhin Hitze entwickeln. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, kontrollieren Einsatzkräfte deshalb auch nach der eigentlichen Brandbekämpfung noch länger das betroffene Gelände und kühlen kritische Bereiche gezielt nach.