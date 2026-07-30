Starkregen im Pitztal: Muren verschütten Landesstraße L16 bei Plangeroß

Murenabgänge sperren Landesstraße im Pitztal

In St. Leonhard im Pitztal ist es am Mittwochabend nach Starkregen und einem Hagelunwetter zu Murenabgängen gekommen. Im Bereich des Ortsteils Plangeroß wurde die Landesstraße L16 dabei zum Teil verschüttet.

Verletzt wurde bei den Ereignissen niemand.

Zwei Muren vor und hinter Plangeroß

Vor und hinter dem Ortsteil Plangeroß gingen zwei massive Muren ab. Sie verschütteten die Landesstraße teilweise und stauten die Pitze zurück. Häuser waren nicht betroffen, Evakuierungen waren nicht erforderlich.

Die Aufräumarbeiten begannen noch in der Nacht und wurden am Donnerstagmorgen fortgesetzt.

Zweite Straßensperre innerhalb eines Monats

Es handelt sich um die zweiten Murenabgänge innerhalb eines Monats, die eine Sperre der L16 notwendig machen. Die aktuell betroffene Stelle liegt rund zehn Kilometer weiter taleinwärts als jene der vorangegangenen Ereignisse.

Die Landesstraße ist bis Weißwald normal befahrbar, dahinter bleibt sie gesperrt.