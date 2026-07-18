Starkregen in Wien: 250 Feuerwehreinsätze nach Unwetter – Apollo-Kino und Albertina betroffen

Starkregen in Wien: 250 Feuerwehreinsätze, Überflutungen und Schäden in Kultureinrichtungen

Ein heftiges Starkregenereignis hat Wien am Freitag getroffen und innerhalb kurzer Zeit zu 250 Einsätzen der Wiener Berufsfeuerwehr geführt. Besonders betroffen waren der Süden und der Westen der Stadt.

Stellenweise fielen binnen einer Stunde mehr als 45 Liter Regen pro Quadratmeter – eine Menge, die der gesamten Regenmenge der Monate Juni und Juli bis zu diesem Zeitpunkt entspricht.

Überflutungen in Straßen, Unterführungen und U-Bahn-Stationen

Zahlreiche Straßen, Unterführungen und U-Bahn-Stationen standen unter Wasser. Wasser drang zudem in Keller und Wohnungen ein. Teilweise mussten Unterführungen gesperrt werden. Auch der Bahnhof Heiligenstadt war von Überflutungen betroffen.

Bei den Wiener Linien waren vor allem Stationen im 19. Bezirk betroffen, insbesondere Bereiche rund um die Unterführungen bei der Mooslackengasse. Der U-Bahn-Betrieb konnte dennoch aufrechterhalten werden. Straßenbahnen und Busse waren laut Wiener Linien weitgehend im Einsatz. Auf den Linien 37 und 38 kam es zu Einschränkungen, verursacht durch einen umgestürzten Baum sowie überflutete Straßen. Die Wiener Linien verfügen nach eigenen Angaben über rund 600 Pumpen für Starkregenereignisse.

Apollo-Kino und Albertina betroffen

Im Apollo-Kino tropfte Wasser in mehrere Säle, laufende Filmvorstellungen mussten vorzeitig abgebrochen werden. Am Samstag bleibt ein Saal des Kinos gesperrt.

Auch die Albertina war von einem Leck betroffen. Detektoren am Dach des Museums schlugen rechtzeitig Alarm. Mehrere Kunstwerke im Eingangsbereich werden vorsorglich abgehängt.