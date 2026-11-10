Statikprobleme nach Bauarbeiten: Mehrparteienhaus am Linzer Schillerpark evakuiert

Ein Mehrparteienhaus in der Linzer Langgasse beim Schillerpark drohte am Dienstagabend einzustürzen. Eine Baufirma hatte zuvor ein Statikproblem gemeldet. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert, verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Großeinsatz am Schillerpark

Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz standen am Dienstagabend gemeinsam im Einsatz. Das betroffene Haus wurde vorsorglich geräumt, zahlreiche Menschen mussten den Bereich verlassen. Die Berufsfeuerwehr Linz erkundete die Lage vor Ort und prüfte gemeinsam mit den übrigen Einsatzkräften die Stabilität des Gebäudes. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Die Einsatzkräfte sperrten den Gefahrenbereich großräumig ab. Bilder vom Einsatzort zeigten mehrere Fahrzeuge mit Blaulicht sowie weiträumige Polizeiabsperrungen rund um den Schillerpark. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen von außerhalb der Absperrungen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden vom Roten Kreuz betreut. Die Linz Linien stellten zusätzlich einen beheizten Bus zur Verfügung, in dem sich Betroffene aufhalten konnten. Nach Angaben der Einsatzkräfte gab es vorerst keine Hinweise auf Verletzte.

Statikprobleme bei Bauarbeiten in direkter Nachbarschaft

Bei vergleichbaren Vorgängen melden Baufirmen Statikprobleme häufig dann, wenn Arbeiten an einem Gebäude oder in dessen unmittelbarer Umgebung Auswirkungen auf die Tragfähigkeit eines Hauses erkennen lassen. Besonders bei Abbrucharbeiten auf angrenzenden Grundstücken können Erschütterungen, veränderte Druckverhältnisse im Erdreich oder freigelegte Bauteile benachbarter Gebäude beeinflussen. In solchen Fällen prüfen Fachleute in der Regel zunächst die Statik, bevor über weitere Schritte entschieden wird.

Grundsätzlich steht bei akuter Einsturzgefahr der Schutz von Menschenleben an erster Stelle. Betroffene Gebäude werden deshalb üblicherweise vorsorglich geräumt, auch wenn eine tatsächliche Gefährdung noch nicht abschließend feststeht. Einsatzkräfte verschaffen sich dabei zunächst einen Überblick über die Schadstelle, sichern den unmittelbaren Gefahrenbereich ab und ziehen bei Bedarf statische Fachleute hinzu, um die weitere Vorgehensweise festzulegen.

Für die Versorgung evakuierter Personen sind in Österreich typischerweise Rettungsorganisationen wie das Rote Kreuz zuständig. Sie kümmern sich um Betreuung, Erstversorgung und bei Bedarf um die Organisation von Unterkünften. Verkehrsbetriebe stellen in solchen Situationen mitunter Busse als beheizte Rückzugsorte zur Verfügung, insbesondere wenn Betroffene über längere Zeit im Freien ausharren müssen, etwa während der kalten Jahreszeit.