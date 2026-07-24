Staus drohen: A2 und A9 am Urlaubswochenende durch Baustellen und Reiseverkehr stark belastet

Verkehrsprognose: Staugefahr auf A2 und A9 am dritten Urlaubswochenende in der Steiermark

Zum dritten Urlaubswochenende müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in der Steiermark auf mehreren Streckenabschnitten der A2 und A9 mit Behinderungen rechnen. Grund sind laufende Bauarbeiten sowie erhöhtes Verkehrsaufkommen an den Grenzübergängen.

Baustellen auf der A2

Auf der A2 wird bei Gleisdorf saniert. In beiden Fahrtrichtungen gibt es dort Fahrbahnverengungen sowie eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h. Auch im Packabschnitt der A2 ist eine Baustelle eingerichtet.

Mehrere Bauabschnitte auf der A9

Auf der A9 gilt bei Graz-Seiersberg eine Beschränkung auf 60 km/h. Zwischen Schachenwald und Graz-Webling wird derzeit eine Komplettsanierung durchgeführt. Weitere Baustellen befinden sich bei Kammern sowie zwischen Gratkorn Süd und Peggau.

Grenzübergang Spielfeld und Mautstellen

Die Bauarbeiten am Grenzübergang Spielfeld sind abgeschlossen. Dennoch muss dort weiterhin mit Verzögerungen gerechnet werden. Auch vor den Mautstellen Bosruck und Gleinalm auf der A9 sind Wartezeiten möglich.

Zusätzliche Belastung durch Veranstaltungen

Am Sonntag findet der Villacher Kirtag statt, zudem steigt am Hungaroring in Ungarn ein Formel-1-Rennen. Beide Ereignisse können zusätzlichen Verkehr auf den betroffenen Strecken verursachen.