Steiermark übertrifft beim Frauenanteil in der Landwirtschaft ganz Europa

Internationales Jahr der Frauen in der Landwirtschaft: Steiermark mit hohem Frauenanteil

Die UNO hat das Jahr 2026 zum Internationalen Jahr der Frauen in der Landwirtschaft ausgerufen. In der Steiermark liegt der Anteil von Land- und Forstwirtinnen bei 38 Prozent – österreichweit sind es 36 Prozent. Im Vergleich dazu führen in der Schweiz sieben Prozent, in Deutschland elf Prozent und in Frankreich 21 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe Frauen.

Im Mittelpunkt der aktuellen Woche der Landwirtschaft stehen weibliche Betriebsführerinnen. Zehn Landwirtinnen öffnen dabei ihre Höfe und geben Einblicke in ihre Arbeit.

Ausbildung und Netzwerk

Laut Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein beträgt der Frauenanteil in höheren Land- und Fachschulen bereits 51 Prozent. In Facharbeiterausbildungen liegt er bei etwa 40 Prozent, mit steigender Tendenz.

Die steirischen Bäuerinnen bilden mit 30.000 Mitgliedern das größte Frauennetzwerk der Steiermark. Landesbäuerin ist Ursula Reiter. Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger verwies auf die bedeutende Rolle von Frauen im heimischen Agrarsektor.