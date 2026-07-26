Steirische Freibäder verbuchen 10 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr

Steiermark verzeichnet starken Andrang in Freibädern zur Badesaison 2026

Die Badesaison 2026 hat in der Steiermark im Mai begonnen und bringt für zahlreiche Freibäder deutlich mehr Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr. Betroffen sind unter anderem die städtischen Bäder in Graz, Leibnitz und Voitsberg.

Der Saisonverlauf war wetterbedingt unterschiedlich: Nach einem Start im Mai sorgte ein Pfingstwochenende mit gutem Wetter für erste Besucherzahlen. Die erste Junihälfte war von Regen geprägt, bevor in der zweiten Junihälfte eine Hitzewelle einsetzte. In der letzten Schulwoche nutzten vor allem Schülergruppen die Bäder.

Besucherzahlen in Graz und weiteren Gemeinden

In Graz wurden bislang 270.000 Badegäste gezählt. Die städtischen Freibäder der Stadt verzeichnen damit ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die städtischen Bäder in Leibnitz und Voitsberg berichten von einem Besucherzuwachs.

Oliver Wieser, Geschäftsführer der Holding Graz Freizeit, ist für den Betrieb der Grazer Bäder zuständig. Das Jahr 2024 gilt bislang als Rekordjahr bei den Besucherzahlen.

Eintrittspreise gestiegen

Laut Arbeiterkammer sind die Eintrittspreise für Badeseen und Freibäder in der Steiermark um 4,5 Prozent gestiegen.