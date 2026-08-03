Steirische Kirchen öffnen als kühle Zufluchtsorte bei Hitze – zehn Gotteshäuser in Graz offiziell im Hitzeaktionsplan

Kirchen in der Steiermark bieten während Hitzewelle kühle Rückzugsorte

Während der anhaltenden Hitzewelle stellen zahlreiche Kirchen in der Steiermark ihre Räume als kühle Zufluchtsorte zur Verfügung. In Graz wurden zehn Kirchen der Innenstadt offiziell in den Hitzeaktionsplan der Stadt aufgenommen.

Die Aufnahme erfolgte im Rahmen einer Kooperation zwischen den Kirchen und der Stadt Graz. Die betroffenen Gotteshäuser sind während ihrer regulären Öffnungszeiten als „Coole Orte“ zugänglich.

Kühle Temperaturen in Kirchenräumen

Zu den Grazer Kirchen, in denen sich Menschen abkühlen können, zählen der Dom, die Franziskanerkirche, die Minoritenkirche und die Marienpfarre. Auch außerhalb von Graz melden Kirchen niedrige Innentemperaturen: In der Pfarrkirche Anger werden 21,5 Grad gemessen, in der Pfarrkirche Jagerberg 14 Grad, in der Basilika am Weizberg 21 Grad und in der Pfarre Obdach 18 Grad.

Caritas mit zusätzlichem Hitzeschutzangebot

Bereits während der ersten Hitzewelle im Juni hatte die Caritas ein Hitzeschutzpaket gestartet. In den sogenannten Klimaoasen der Caritas erhalten Menschen kalte Getränke und Sonnenschutz, teilweise besteht auch die Möglichkeit, sich kalt zu duschen.

Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen, obdachlose Personen, chronisch Kranke sowie an Menschen, die über keinen kühlen Rückzugsort verfügen.