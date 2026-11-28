Die Stiftung Maria Ebene hat Spekulationen über eine mögliche Schließung der Therapiestation Carina in Feldkirch zurückgewiesen. In einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme erklärte die Stiftung, eine Schließung der Einrichtung stehe aktuell nicht zur Diskussion. Zuvor hatte VOL.at über sich verdichtende Gerüchte zu einer bevorstehenden Schließung der Carina berichtet.

Stellungnahme der Stiftung zur Zukunft der Carina

Die Stiftung Maria Ebene bezeichnete die Therapiestation Carina in ihrer Stellungnahme als einen „wichtigen Bestandteil der differenzierten suchtmedizinischen und psychotherapeutischen Versorgungslandschaft in Vorarlberg“. Gleichzeitig sprach die Stiftung von „Gerüchten, die immer wieder von einschlägiger Seite verbreitet werden“.

Mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung bestätigte die Stiftung Pläne für eine suchtmedizinische Tagesklinik im Raum Feldkirch, deren Eröffnung in rund zwei Jahren vorgesehen ist. Ob nach Etablierung dieser Tagesklinik stationäre Therapiebetten reduziert werden könnten, lasse sich nach Angaben der Stiftung aus heutiger Sicht seriös noch nicht sagen.

Im Zusammenhang mit der künftigen Ausrichtung verwies die Stiftung zudem auf eine kürzlich erfolgte Gründung: Die Stiftung Maria Ebene und das Land Vorarlberg haben gemeinsam eine gemeinnützige GmbH ins Leben gerufen. Zu einem laufenden arbeitsrechtlichen Verfahren äußerte sich die Stiftung nicht. Am kommenden Freitag soll am Landesgericht Feldkirch über die Anfechtung einer Kündigung verhandelt werden, die eine ehemalige stellvertretende Leiterin der Therapiestation Carina betrifft.

Als Vorarlberger Suchtexperte wurde in der Berichterstattung Bernhard Amann genannt, der Leiter der Drogenberatung „Ex & Hopp“ in Hohenems ist.

Suchthilfe-Einrichtungen im Land unter Beobachtung

Stationäre Therapieangebote für suchtkranke Menschen sind in Vorarlberg wie in anderen Bundesländern eng mit öffentlicher Förderung und landesweiter Versorgungsplanung verknüpft. Grundsätzlich entscheiden Träger solcher Einrichtungen gemeinsam mit den zuständigen Landesstellen darüber, welche Angebote an welchen Standorten aufrechterhalten, ausgebaut oder umstrukturiert werden. Dabei spielen neben fachlichen Kriterien auch Fragen der Auslastung, der Finanzierung und der langfristigen Bedarfsentwicklung eine Rolle.

In der Vergangenheit kam es in Vorarlberg bereits zu Einschnitten in diesem Bereich: Die Therapiestation Lukasfeld in Meiningen wurde 2023 geschlossen. Solche Schließungen lösen in der Fachöffentlichkeit und bei Betroffenenverbänden regelmäßig Diskussionen darüber aus, wie sich das verbleibende Versorgungsangebot auf andere Einrichtungen auswirkt und ob zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden müssen.

Tageskliniken, wie sie die Stiftung Maria Ebene nun für den Raum Feldkirch plant, stellen in der Suchtmedizin eine Zwischenform zwischen ambulanter Beratung und vollstationärer Therapie dar. Patientinnen und Patienten nehmen dabei tagsüber an Therapieprogrammen teil, kehren jedoch abends in ihr gewohntes häusliches Umfeld zurück. Solche Modelle gelten allgemein als ergänzende Versorgungsform, die insbesondere für Menschen mit stabileren Lebensverhältnissen eine Alternative zu einem längeren stationären Aufenthalt bieten kann. Ob und in welchem Umfang der Ausbau tagesklinischer Strukturen Auswirkungen auf bestehende stationäre Platzzahlen hat, hängt üblicherweise von der konkreten Planung der jeweiligen Träger und der Bedarfslage vor Ort ab.

Arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen rund um Kündigungen in sozialen und medizinischen Einrichtungen werden in Österreich regulär vor den Arbeits- und Sozialgerichten verhandelt, die bei den Landesgerichten eingerichtet sind. In solchen Verfahren prüft das Gericht in der Regel, ob eine ausgesprochene Kündigung formal und inhaltlich rechtmäßig war. Rückschlüsse auf organisatorische Entscheidungen des Arbeitgebers lassen sich aus einem laufenden Verfahren allein nicht ziehen, solange keine gerichtliche Entscheidung vorliegt.