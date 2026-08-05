Stopptafel missachtet: Auto überschlägt sich in Köflach – Lenkerin verletzt

Köflach: Autolenker missachtet Stopptafel – Frau bei Unfall verletzt

In Köflach im Bezirk Voitsberg ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten gekommen. Ein 22-jähriger Probeführerscheinbesitzer war gegen 19.20 Uhr auf der Piberstraße unterwegs, als er an der Kreuzung mit der L 345 (Friedhofstraße) eine Stopptafel missachtete.

Der Mann fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und erfasste seitlich das Fahrzeug einer 26-jährigen Lenkerin. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich deren Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde ins Spital gebracht.

Der 22-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei am Fahrzeug des jungen Mannes gravierende technische Mängel fest, an den Reifen war stellenweise bereits das Gewebe sichtbar. Die Kennzeichen wurden daraufhin vor Ort abgenommen.

Der Lenker verweigerte zudem einen Alkomattest. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Der Mann wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.