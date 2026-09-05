Strafzettel nach Sonnenfinsternis: Wiener parkte auf Sophienalpe und kassierte 98 Euro

Wegen des großen Andrangs zur partiellen Sonnenfinsternis am 12. August 2026 ist es auf der Sophienalpe in Wien-Penzing zu Verkehrsproblemen gekommen. Die Parkraumüberwachung MA 67 führte an diesem Tag auf Ersuchen der Landespolizeidirektion Wien gemeinsame Kontrollen durch und beanstandete nach eigenen Angaben fünf Fahrzeuge. Ein Leser, der mit einem Bekannten auf dem Großparkplatz des ehemaligen Einkehrgasthofs geparkt hatte, erhielt im Nachhinein eine Strafverfügung über 98 Euro.

Strafzettel nach Beobachtung der Sonnenfinsternis

Zahlreiche Menschen zogen es am 12. August 2026 zur Sophienalpe, um von dort aus die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Der erhöhte Zustrom an Fahrzeugen führte zu kleineren Staus bei der Anreise. Die Polizei sah sich aufgrund des starken Verkehrsaufkommens veranlasst, den Verkehr vorübergehend selbst zu regeln.

Ein Leser und sein Bekannter stellten ihr Fahrzeug auf dem Großparkplatz des ehemaligen Einkehrgasthofs auf der Sophienalpe ab. Wie sich später herausstellte, hatten sie dabei ein Park- und Halteverbot missachtet. Die MA 67 stellte daraufhin eine Strafverfügung über 98 Euro aus. Laut der Behörde legte sie an diesem Tag insgesamt fünf Beanstandungen im Bereich der Sophienalpe vor. Die Polizei selbst erstattete wegen Falschparkens keine Anzeigen.

Parkraumkontrolle auf der Sophienalpe im Wandel

Bis vor etwa einem Jahr war auf dem betroffenen Parkplatz ein Bezahlmodell mit Kameraüberwachung im Einsatz. Dieses System kommt dort inzwischen nicht mehr zur Anwendung. Wo zuvor eine automatisierte Erfassung der Parkzeiten erfolgte, obliegt die Kontrolle des Verkehrsraums nunmehr klassischen Kontrollgängen der Parkraumüberwachung sowie anlassbezogenen gemeinsamen Einsätzen mit der Polizei, wie sie am Tag der Sonnenfinsternis stattfanden.

Grundsätzlich gilt bei Park- und Halteverboten in Wien, dass ein Fahrzeug unabhängig von der Dauer des Aufenthalts als falsch abgestellt gewertet werden kann, sobald es sich innerhalb eines entsprechend gekennzeichneten Bereichs befindet. Für die Ahndung ist es dabei unerheblich, aus welchem Anlass das Fahrzeug dort abgestellt wurde. Die Höhe von Organstrafverfügungen für Falschparken orientiert sich an einem gestaffelten System, das je nach Art des Verstoßes unterschiedliche Beträge vorsieht.

Verkehrsandrang bei besonderen Himmelsereignissen

Erhöhtes Verkehrsaufkommen an Orten mit guter Aussicht ist bei besonderen astronomischen Ereignissen wie Sonnenfinsternissen kein ungewöhnliches Phänomen. Erhöhte Punkte mit freier Sicht, wie es die Sophienalpe als bekannter Aussichtsberg im Wienerwald darstellt, ziehen bei solchen Gelegenheiten regelmäßig deutlich mehr Besucher an als an gewöhnlichen Tagen. Das kann bestehende Parkkapazitäten schnell an ihre Grenzen bringen und in der Folge zu Verkehrsbehinderungen sowie einer verstärkten Kontrolltätigkeit der zuständigen Behörden führen.