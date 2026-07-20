Straßenbahn in Innsbruck entgleist – Vier Linien unterbrochen, Schienenersatzverkehr eingerichtet

Straßenbahn in Innsbruck entgleist – Betrieb zwischen Hauptbahnhof und Leipziger Platz unterbrochen

Im Bereich der Kreuzung Bruneckerstraße/Museumstraße nahe der Bahnhofsunterführung ist am späten Montagnachmittag eine Straßenbahn in Innsbruck entgleist. Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Leipziger Platz fahren seitdem keine Straßenbahnen mehr.

Die Linien 1, 2, 3 und 5 verkehren infolge der Störung nur bis zum Leipziger Platz beziehungsweise von Westen kommend bis zum Hauptbahnhof. Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) richteten für den betroffenen Abschnitt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Die Arbeiten zur Behebung der Störung dauerten am späten Abend noch an. Laut IVB ist mit der Behinderung bis zum Betriebsschluss zu rechnen. Zur Ursache der Entgleisung lagen zunächst keine Angaben vor.